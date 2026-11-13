Только три дня, чтобы подключить интернет за 5 рублей: акция выходного дня в МТС

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МТС объявляет акцию выходного дня для всех, кому нужен стабильный домашний интернет. При подключении «ТАРИФИЩЕ Плюс» с 13 по 15 ноября абоненты смогут пользоваться доступом в сеть до 100 Мбит/с всего за 5 рублей.
«ТАРИФИЩЕ Плюс» — это конструктор, который позволяет собрать пакет под свои задачи и не платить за лишнее. Его основа — домашний интернет до 100 Мбит/с с возможностью повышения вплоть до 500 Мбит/с.
Пользователей также порадует онлайн-кинотеатр МТС Кино, включающий более 50 тысяч фильмов и сериалов и свыше 120 ТВ-каналов. Безопасность в сети обеспечит антивирус Kaspersky, который можно инсталлировать на одно или три устройства. И уникальное преимущество домашнего интернета МТС — до трех номеров с полным безлимитом звонков во все сети и мобильного интернета без ограничения скорости после 30 Гб.
Акционная стоимость фиксируется на два года без повышений. Само же подключение бесплатное, а мощный двухдиапазонный роутер и ТВ-приставка предоставляются по символической цене — по 1 рублю.
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Услуга
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Ежемесячная плата
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ТАРИФИЩЕ Плюс
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5,00 (1-8 месяц)
15,00 (9-24 месяц)
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Повышение скорости до 200 Мбит/с
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+2,50 (24 месяца)
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Безлимит мобильной связи
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+15,00 (на все время пользования домашним интернетом)
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Подписка «Все в одном» в МТС Кино
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+2,50 (24 месяца)
Предложение действует в Минске и областных центрах. Узнать подробности, собрать свой пакет услуг и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС.