Только три дня, чтобы подключить интернет за 5 рублей: акция выходного дня в МТС

МТС объявляет акцию выходного дня для всех, кому нужен стабильный домашний интернет. При подключении «ТАРИФИЩЕ Плюс» с 13 по 15 ноября абоненты смогут пользоваться доступом в сеть до 100 Мбит/с всего за 5 рублей.

«ТАРИФИЩЕ Плюс» — это конструктор, который позволяет собрать пакет под свои задачи и не платить за лишнее. Его основа — домашний интернет до 100 Мбит/с с возможностью повышения вплоть до 500 Мбит/с.

Пользователей также порадует онлайн-кинотеатр МТС Кино, включающий более 50 тысяч фильмов и сериалов и свыше 120 ТВ-каналов. Безопасность в сети обеспечит антивирус Kaspersky, который можно инсталлировать на одно или три устройства. И уникальное преимущество домашнего интернета МТС — до трех номеров с полным безлимитом звонков во все сети и мобильного интернета без ограничения скорости после 30 Гб.

Акционная стоимость фиксируется на два года без повышений. Само же подключение бесплатное, а мощный двухдиапазонный роутер и ТВ-приставка предоставляются по символической цене — по 1 рублю.

Услуга Ежемесячная плата ТАРИФИЩЕ Плюс 27,50 5,00 (1-8 месяц) 15,00 (9-24 месяц) Повышение скорости до 200 Мбит/с +15,00 +2,50 (24 месяца) Безлимит мобильной связи +41,90 +15,00 (на все время пользования домашним интернетом) Подписка «Все в одном» в МТС Кино +12,50 +2,50 (24 месяца)

Предложение действует в Минске и областных центрах. Узнать подробности, собрать свой пакет услуг и оставить заявку на подключение можно на сайте МТС.