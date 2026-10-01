С 1 декабря «Белтелеком» закрывает пакет услуг «Семейный 5 LTE»

С 1 декабря 2026 года прекращается предоставление пакета услуг «Семейный 5 LTE» в связи с его выводом из эксплуатации.

Чтобы продолжить пользоваться услугами связи, необходимо до 1 декабря 2026 года выбрать один из следующих тарифных планов.

«Семейный 5 LTE анлим» – пакет услуг без учета трафика, включающий постоянный доступ в Интернет на базе сети LTE со скоростью до 5/5 Мбит/с (определяется технической возможностью) и телефонную связь с безлимитными звонками в сети «Белтелеком» и услугой определения номера CLIP. Стоимость пакета услуг «Семейный 5 LTE анлим» – 62 рубля в месяц.

«Семейный LTE 30 ГБ» – пакет услуг с фиксированным объемом трафика 30 ГБ, включающий доступ в Интернет со скоростью до 5/5 Мбит/с (определяется технической возможностью) и телефонную связь с безлимитными звонками в сети «Белтелеком» и услугой определения номера CLIP. Ежемесячная плата за пакет «Семейный LTE 30 ГБ» составляет 22 рубля, при превышении включенного объема трафика стоимость каждого дополнительного мегабайта – 0,00039 рубля.