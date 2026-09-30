МТС первым в стране покрыл «интернетом вещей» все районные центры и другие города Беларуси

МТС первым в стране обеспечил покрытие собственной сети NB-IoT во всех 118 районных центрах и других городах Беларуси. Сегодня технология «интернета вещей» охватывает около 16 тысяч населенных пунктов и 78% территории страны. За год количество базовых станций удвоилось и достигло тысячи.

Сеть NB-IoT создает технологическую основу для цифровизации экономики, развития «умных» городов и повышения эффективности управления инфраструктурой. Это выделенный стандарт связи для обмена данными между устройствами, который позволяет подключать десятки тысяч датчиков к одной базовой станции, обеспечивает высокую проникающую способность, а данные надежно защищены шифрованием. Сами «умные» устройства могут работать до 10 лет без перезарядки.

NB-IoT не зависит от сетей 2G, 3G, 4G и 5G, что делает ее надежной инфраструктурой для массовых IoT-проектов. Технология может применяться в самых разных отраслях:

· ЖКХ: удаленный сбор показаний воды, тепла и газа, управление освещением, контроль мусорных контейнеров.

· Промышленность и транспорт: мониторинг оборудования, логистика, сохранность грузов, отслеживание автопарка.

· Сельское хозяйство: микроклимат в хранилищах, контроль техники на полях, сроки посевной, автоматизация процессов в хозяйствах.

· Безопасность: автономные сигнализации, датчики протечки и задымления, видеонаблюдение, охранные услуги.

· Экология: мониторинг воздуха в лесах, вредных выбросов вокруг предприятий и состояния почвы.

«Расширение NB-IoT закладывает цифровой каркас и становится драйвером для развития экономики, поэтому мы первыми приняли для себя стратегическое решение покрыть каждый регион. Технология уже помогает автоматизировать ЖКХ, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и безопасность. И в конечном счете эта инфраструктура должна стать основой качественно нового уровня цифровизации: города и села — удобнее, предприятия — безопаснее и эффективнее, жизнь людей — лучше. Именно в этом мы видим главный вклад компании», — комментирует Николай Булаш, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам МТС.

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