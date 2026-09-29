В ПВТ зарегистрируют первые криптобанки

Под председательством Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина состоялось заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий. Ключевой темой повестки стала реализация Указа Главы государства по вопросам деятельности криптобанков. По итогам заседания Наблюдательный совет положительно рассмотрел вопрос о регистрации в ПВТ первых двух организаций, планирующих осуществлять такую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В развитие Указа Президента Республики Беларусь от 16 января 2026 г. № 19 «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)» в Беларуси началось практическое формирование нового финансового института – криптобанка.

Сегодня у нас знаковое событие: в Парке появляются два крипторезидента в статусе криптобанка. Это результат работы после принятия Указа Президента в январе этого года. На протяжении более чем полугода совместно с Нацбанком шла работа, и Набсоветом принимались соответствующие решения для того, чтобы нормативно полностью это оформить. И сегодня у нас в стране свое движение начинают два криптобанка. Анна Рябова, начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ.

С января Парк высоких технологий совместно с Национальным банком провел масштабную работу по формированию нормативной базы для деятельности криптобанков. Были определены требования к организациям, перечень разрешенных операций, а также подходы к их учету и формированию отчетности.

Первый заместитель начальника Секретариата Набсовета ПВТ Дмитрий Калечиц отметил, что появление криптобанков станет «положительным эволюционным шагом, который позволит сблизить традиционные финансы и криптосферу». По его словам, сочетание регулирования и надзора со стороны Парка высоких технологий и Национального банка будет способствовать дальнейшему развитию финансовой экосистемы, повышению технологичности бизнеса и уровня доверия к финансовым институтам, привлечению инвестиций и росту доходов в стране.

В целом это должно способствовать повышению эффективности финансового рынка, расширению и диверсификации финансовых инструментов, созданию дополнительных возможностей для защиты сбережений и проведения разнообразных финансовых операций, что в конечном итоге будет способствовать росту благосостояния граждан. Дмитрий Калечиц, первый заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ.

Организации, рассмотренные на заседании Набсовета, уже провели необходимую подготовительную работу: сформировали квалифицированные команды и IT-инфраструктуру, а также прошли технический и юридический аудит. Важно, что к созданию первых криптобанков привлечены участники с практическим опытом работы в криптосфере в Парке высоких технологий.

Следующим этапом для организаций станет включение в реестр криптобанков Национального банка. После этого они смогут приступить к полноценной деятельности.