Anthropic представила ИИ-модель Claude Sonnet 5.5, назвав её лучшим решением для повседневных задач и подготовки документов.

Согласно результатам бенчмарков компании, Sonnet 5.5 заметно превосходит предыдущую версию — Sonnet 5.0 — по большинству показателей. Наиболее существенный разрыв зафиксировали в тесте Terminal-Bench 4.0: новая модель набрала 70,6% против 10,3% у предшественницы.

В Anthropic также отметили, что в отдельных случаях Sonnet 5.5 продемонстрировала результаты выше, чем флагманская модель компании Opus 5.5.

Одним из главных преимуществ новинки разработчики называют соотношение цены и производительности. Sonnet 5.5 предлагается по той же стоимости, что и Sonnet 5.0, однако в среднем использует на 30% меньше токенов при выполнении большинства задач.