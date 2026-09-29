Honor представила флагманский смартфон Magic 9

Honor представила в Китае флагманский смартфон Magic 9 с 6,37‑дюймовым плоским OLED‑дисплеем, двумя 200‑Мп камерами ARRI и батареей ёмкостью 8000 мА·ч. Устройство работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащено новой оболочкой MagicOS 11 с расширенными ИИ‑функциями.

Смартфон получил основную 200‑Мп камеру (сенсор 1/1,4″, f/1,9, стабилизация CIPA 7.5) и телеобъектив с таким же разрешением (1/1,56″, f/2,6, эквивалент 85 мм, 3,5× оптический зум, цифровой зум до 120×). В систему также входят сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и фронтальная 55‑Мп камера с квадратным сенсором для съёмки в форматах 1:1, 16:9 и 9:16. Honor совместно с ARRI внедрила фирменные алгоритмы цветопередачи, видеоконвейер ARRI LogC3, 87 пресетов ARRI Looks и режим ARRI Movie Live для записи коротких кинематографических роликов.

Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, пиковую яркость до 10 000 кд/м² и технологии защиты зрения Oasis, включая ШИМ до 3840 Гц; Magic 9 стал первым смартфоном с сертификатом TÜV Rheinland Global Eye Care 6.0. Корпус выполнен из цельного стекла, толщина устройства — 8,49 мм, вес — 209 г, предусмотрена защита IP68/IP69/IP69K.

В основе Magic 9 — чип H1 для обработки изображений, улучшающий соотношение сигнал/шум на 8 дБ, а также чип C3 RF для оптимизации радиосвязи. Смартфон поддерживает Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК‑порт, ультразвуковой сканер отпечатков и стереодинамики. Аккумулятор Qinghai Lake ёмкостью 8000 мА·ч обеспечивает проводную зарядку до 80 Вт и беспроводную — до 50 Вт.

MagicOS 11 предлагает ИИ‑функции YOYO Task, YOYO Proactive Service, AI Call Assistant, AI Calendar, AI Recorder, AI Notes и AI File Management, а также взаимодействие с устройствами Apple через Honor Connect. В Китае Magic 9 доступен в четырёх версиях: от 12/256 ГБ за 4999 юаней (~$745) до 16 ГБ/1 ТБ за 6999 юаней (~$1043).

Также компания Honor представила флагманский игровой смартфон Magic 9 Super Edition. В основе устройства используется мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Новинка получила мощную основную камеру и батарею огромной ёмкости.