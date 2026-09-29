Абоненты МТС смогут пользоваться ИИ в рамках программы лояльности

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Искусственный интеллект стал частью программы лояльности МТС Бонус. Теперь абоненты могут использовать накопления для доступа к ИИ-помощнику PomogAI со скидкой до 50% — он поможет решать рабочие, учебные и личные задачи с помощью нейросетей.
Чем полезен ИИ-помощник от МТС
PomogAI объединяет последние версии популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. С его помощью можно быстро находить нужную информацию и анализировать данные, переводить тексты и составлять документы, придумывать идеи для проектов и создавать контент, подбирать рецепты и планировать тренировки, а также генерировать и редактировать изображения.
PRO-версия открывает дополнительные возможности. В нее встроена музыкальная студия: пользователю достаточно описать словами желаемую композицию, и нейросеть сгенерирует уникальный трек с мелодией, аранжировкой и вокалом.
Выгода от предложения МТС Бонус
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Подписка
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PomogAI
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PomogAI PRO
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Что умеет
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☑ Отвечает на вопросы
☑ Помогает с текстами
☑ Анализирует документы
☑ Решает повседневные задачи
☑ Генерирует изображения
☐ Создает музыку
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☑ Отвечает на вопросы
☑ Помогает с текстами
☑ Анализирует документы
☑ Решает повседневные задачи
☑ Генерирует изображения
☑ Создает музыку
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Условия
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3,00 руб. + 2 балла
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5,00 руб. + 5 баллов
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Выгода
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40%
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50%
Таким образом, баллы МТС Бонус теперь работают не только на скидки, но и на ваши задачи. Новое предложение позволяет совместить выгоду программы лояльности с доступом к ИИ-инструментам. Узнать подробные условия можно на сайте МТС.
Как работает МТС Бонус
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Как заработать баллы
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Как сэкономить
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1 рубль за услуги связи = 1 балл
100 рублей за покупки = 1 балл
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