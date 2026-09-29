Абоненты МТС смогут пользоваться ИИ в рамках программы лояльности

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Искусственный интеллект стал частью программы лояльности МТС Бонус. Теперь абоненты могут использовать накопления для доступа к ИИ-помощнику PomogAI со скидкой до 50% — он поможет решать рабочие, учебные и личные задачи с помощью нейросетей.

Чем полезен ИИ-помощник от МТС

PomogAI объединяет последние версии популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. С его помощью можно быстро находить нужную информацию и анализировать данные, переводить тексты и составлять документы, придумывать идеи для проектов и создавать контент, подбирать рецепты и планировать тренировки, а также генерировать и редактировать изображения.

PRO-версия открывает дополнительные возможности. В нее встроена музыкальная студия: пользователю достаточно описать словами желаемую композицию, и нейросеть сгенерирует уникальный трек с мелодией, аранжировкой и вокалом.

Выгода от предложения МТС Бонус

Подписка

PomogAI

PomogAI PRO

Что умеет

☑ Отвечает на вопросы

☑ Помогает с текстами

☑ Анализирует документы

☑ Решает повседневные задачи

☑ Генерирует изображения

☐ Создает музыку

☑ Отвечает на вопросы

☑ Помогает с текстами

☑ Анализирует документы

☑ Решает повседневные задачи

☑ Генерирует изображения

☑ Создает музыку

Условия

5,00

3,00 руб. + 2 балла

10,00

5,00 руб. + 5 баллов

Выгода

40%

50%

Таким образом, баллы МТС Бонус теперь работают не только на скидки, но и на ваши задачи. Новое предложение позволяет совместить выгоду программы лояльности с доступом к ИИ-инструментам. Узнать подробные условия можно на сайте МТС.

Как работает МТС Бонус

Как заработать баллы

Как сэкономить

1 рубль за услуги связи = 1 балл

100 рублей за покупки = 1 балл

100% на промокоды партнеров

До 80% на пакеты трафика

До 70% на медиасервисы

До 50% на интернет-роуминг

До 10% на технику в МТС

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Теги: 

СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KV_newsroom,

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