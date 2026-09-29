Абоненты МТС смогут пользоваться ИИ в рамках программы лояльности

Искусственный интеллект стал частью программы лояльности МТС Бонус. Теперь абоненты могут использовать накопления для доступа к ИИ-помощнику PomogAI со скидкой до 50% — он поможет решать рабочие, учебные и личные задачи с помощью нейросетей.

Чем полезен ИИ-помощник от МТС

PomogAI объединяет последние версии популярных нейросетей и доступен на любом устройстве без дополнительных настроек. С его помощью можно быстро находить нужную информацию и анализировать данные, переводить тексты и составлять документы, придумывать идеи для проектов и создавать контент, подбирать рецепты и планировать тренировки, а также генерировать и редактировать изображения.

PRO-версия открывает дополнительные возможности. В нее встроена музыкальная студия: пользователю достаточно описать словами желаемую композицию, и нейросеть сгенерирует уникальный трек с мелодией, аранжировкой и вокалом.

Выгода от предложения МТС Бонус

Подписка PomogAI PomogAI PRO Что умеет ☑ Отвечает на вопросы ☑ Помогает с текстами ☑ Анализирует документы ☑ Решает повседневные задачи ☑ Генерирует изображения ☐ Создает музыку ☑ Отвечает на вопросы ☑ Помогает с текстами ☑ Анализирует документы ☑ Решает повседневные задачи ☑ Генерирует изображения ☑ Создает музыку Условия 5,00 3,00 руб. + 2 балла 10,00 5,00 руб. + 5 баллов Выгода 40% 50%

Таким образом, баллы МТС Бонус теперь работают не только на скидки, но и на ваши задачи. Новое предложение позволяет совместить выгоду программы лояльности с доступом к ИИ-инструментам. Узнать подробные условия можно на сайте МТС.

Как работает МТС Бонус