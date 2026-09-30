Вышла Windows 11 26H2

Microsoft в соответствии с ранее объявленным графиком выпустила Windows 11 26H2 для всех совместимых устройств. Новая версия операционной системы создана на той же кодовой базе, что и Windows 11 25H2 и 24H2. Поэтому обновление не добавляет принципиально новых функций, а активирует возможности, которые Microsoft постепенно внедряла в течение последних 12 месяцев.

Пользователи, на компьютерах которых до сих пор не появились обновлённое меню «Пуск», улучшенный «Проводник» и другие нововведения, должны получить к ним доступ после установки Windows 11 26H2. В Microsoft отмечают, что новая версия объединяет все функции, улучшения безопасности и другие изменения, выпущенные за последний год для Windows 11 25H2.

Компания также пояснила, что Windows 11 26H2 представляет собой пакет активации. Это небольшое обновление, включающее функции, которые уже были загружены на устройство в составе предыдущих ежемесячных апдейтов. Поэтому установка должна занять всего несколько минут и не привести к заметным изменениям в работе системы.

Кроме того, выпуск Windows 11 26H2 запускает новый отсчёт периода поддержки. Для редакций Home и Pro он составит 24 месяца, а коммерческие версии операционной системы будут получать обновления безопасности и новые функции в течение 36 месяцев.