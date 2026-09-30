Журналисты узнали, как новый глава Apple перестроит компанию

Новый генеральный директор Apple Джон Тернус, возглавивший компанию в сентябре после 15 лет руководства Тима Кука, приступил к пересмотру внутренней структуры и подходов к разработке. По данным Bloomberg, он намерен сделать организацию более компактной, ускорить выпуск устройств и сместить акцент в сторону инженерной работы. Об этих планах Тернус уже сообщил коллегам, однако публично компания полномасштабную реорганизацию пока не анонсировала.

Одно из ключевых направлений – отказ от многолетней привязки к традиционным весенним и осенним презентациям. Тернус хочет, чтобы новые продукты выходили чаще и распределялись на протяжении всего года. По его замыслу, это создаст больше возможностей для продаж устройств и привлечения клиентов к сервисам. Кроме того, глава компании считает, что Apple должна активнее экспериментировать, чтобы сохранять конкурентоспособность в эпоху искусственного интеллекта.

Второй важный блок изменений касается управленческой структуры. В компании обсуждается упразднение части должностей среднего менеджмента, чтобы сократить число уровней между инженерами и высшим руководством. В подразделении аппаратного инжиниринга уже начались сокращения менеджеров инженерных программ, включая нескольких директоров, которым дали несколько недель на поиск других позиций внутри Apple. Сам Тернус еще во главе аппаратного направления призывал нанимать меньше людей и требовать больше от действующих сотрудников.

Параллельно Apple ищет новые источники дохода и способы повысить прибыль от существующих продуктов на фоне замедления роста сервисного бизнеса. В июньском квартале выручка от сервисов впервые с 2022 года снизилась по сравнению с предыдущим кварталом. По информации источников, компания уже провела точечные увольнения в ряде подразделений, включая команды, связанные с Siri, Vision Pro и программным инжинирингом в области ИИ, а некоторые проекты были отменены на ранних стадиях.

Сотрудники отмечают, что изменить устоявшуюся практику разработки будет непросто и на это могут уйти годы.