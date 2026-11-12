Глава Nvidia ушел в отставку после скандала с двумя романами

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку, сообщает Bloomberg. Временным главой компании назначена финансовый директор Колетт Кресс.

Отставке предшествовал скандал вокруг внебрачных связей Хуанга. По данным американских медиа, у него были отношения с бизнесвумен Элис Хуанг, которую американские спецслужбы подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой.

Предполагается, что она могла способствовать поставкам американских чипов в Китай в обход ограничений. Бизнесмен принес извенения сотрудникам и своей семье, но вчера The New York Times рассказали про ещё один роман Хуанга — с вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл, которая находилась у него в подчинении. На фоне скандала акции компании резко упали в цене, рыночная стоимость NVIDIA резко просела.

Дженсен Хуанг основал NVIDIA в 1993 году и руководил ею 33 года, превратив компанию из разработчика видеокарт в мирового лидера по разработке чипов, которые обеспечили ИИ-бум.