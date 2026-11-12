Беларусь планирует увеличивать объемы производства и экспорта микроэлектроники

Главная задача отрасли микроэлектроники на текущую пятилетку - конвертировать финансовые вложения в рост объемов производства и экспорта высокотехнологичной продукции. Об этом заявила заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова во время секции "Микроэлектроника-2030: наука, кадровое обеспечение, внедрение в производство" на полях республиканского научно-практического форума "Наука - производству: инновации для реального сектора экономики", сообщает БЕЛТА.



"Беларусь - одна из немногих стран на постсоветском пространстве, которая не только сохранила советское академическое и производственное наследие (такие гиганты, как ОАО "Интеграл" и научно-производственный холдинг "Планар"), но и вывела отрасль на новый уровень. Наша страна уникальна тем, что обладает компетенциями как в создании конечных полупроводниковых компонентов, так и в производстве сложнейшего оптико-механического оборудования, занимая позиции на рынках Союзного государства и ЕАЭС, - сказала Татьяна Столярова. - Ресурсно-финансовое обеспечение отрасли основывается на сочетании бюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, финансовой поддержки Союзного государства и тесной привязки науки к производству, что позволяет сохранять статус страны с развитыми компетенциями в этой высокотехнологичной отрасли".

Развитие белорусской микроэлектроники базируется на программно-целевом подходе. "Его ключевым долгосрочным вектором выступает Государственная программа развития микроэлектронной промышленности Беларуси, рассчитанная до 2030 года. Согласно программе, к этому сроку Беларусь рассчитывает более чем в три раза нарастить объем выручки от реализации микроэлектронной продукции", - отметила заместитель председателя ГКНТ.



Кроме государственных программ, реализуются программы Союзного государства, направленные на замещение импортной электронной компонентной базы для критических секторов промышленности. Так, к примеру, в результате выполнения научно-технических программ (ГНТП) Союзного государства разработаны импортонезависимые электронные компоненты и системы для автотехники, включая элементы для высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств и др.

Прикладной научный фундамент и создание промышленных образцов новой продукции в стране обеспечиваются через систему в том числе государственных научно-технических программ. "Если говорить о прошлом пятилетнем периоде, то в рамках одной ГНТП выполнялось порядка 65 заданий. Постановлением Совета Министров №717 утвержден перечень научно-технических программ на период 2026-2030 годов. В этой пятилетке интересы микроэлектроники обеспечиваются уже не одной, а двумя ГНТП. При выполнении научно-технических программ белорусские предприятия освоили производство уникальных установок: лазерного устранения дефектов на фотошаблонах сверхбольших размеров; автоматической установки присоединения проволочных выводов при производстве изделий электронной техники и др.", - обозначила Татьяна Столярова.