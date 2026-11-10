Kaspersky: треть организаций Беларуси столкнулись с локальными угрозами в 2026 году

По данным Kaspersky за январь — октябрь 2026 года, 33% организаций в Беларуси столкнулись с локальными киберугрозами — вредоносными файлами, которые распространяются через флешки и другие съёмные носители, зашифрованные документы или поддельные установщики программ на компьютер. Для пользователей этот показатель не менее тревожен: попытки заражения локальными угрозами зафиксированы у 40%. Такие данные были представлены на форуме «Кибербезопасность 2027» во Дворце Республики в Минске.

Вместе с этим не снижается и уровень интернет-угроз: с ними столкнулись 28% владельцев компьютеров и других цифровых устройств в стране и 13% среди сотрудников белорусских компаний.

Что угрожает бизнесу. Самую тревожную динамику показали программы-вымогатели — за январь-октябрь 2026 года число атак с их использованием выросло в три раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. По мнению экспертов Kaspersky, это может говорить о переходе злоумышленников от массовых заражений к целенаправленному шифрованию данных и вымогательству у бизнеса. При этом общий объём веб-угроз прибавил на 15% год к году, а количество инцидентов с локальными угрозами выросло на 4%.

Какие виды вредоносного ПО ещё активны. На 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло количество атак с применением программ-стилеров, крадущих пароли и учётные данные, на 80% — эксплойтов (вредоносы, использующие уязвимости), на 60% —банковских троянцев и финансового ПО, на 50% — бэкдоров, позволяющих злоумышленникам получить скрытый удалённый доступ к системе или устройству. При этом подобный рост атак в регионе может быть обусловлен развитием ИИ, считают эксперты Kaspersky.

«Искусственный интеллект поставил кибератаки „на конвейер”: он радикально снизил стоимость и время подготовки к ним. Именно этим объясняется тревожная статистика года — в частности, трёхкратный рост атак с программами‑вымогателями: ИИ помогает быстрее разведывать инфраструктуру, находить уязвимости, создавать персонализированные приманки и масштабировать операции. В итоге мы видим не просто рост числа инцидентов, а качественный сдвиг — атаки становятся всё более точными, быстрыми и опасными», — комментирует Леонид Безвершенко, старший эксперт Глобального центра исследования и анализа угроз (Kaspersky GReAT).

«Сегодня комплексная кибербезопасность — это не просто набор защитных инструментов, а непрерывный процесс, который должен учитывать новые реалии: скорость распространения угроз, их растущую персонализацию и влияние технологий вроде ИИ. Мы видим, как преступники используют автоматизацию, чтобы быстрее находить уязвимости и наносить точечные удары. Именно поэтому защита должна быть такой же динамичной: сочетать контроль периметра, защиту внутренней сети, управление доступом и постоянную оценку рисков. Kaspersky помогает бизнесу выстраивать именно такой комплексный подход — чтобы противостоять не только уже известным угрозам, но и тем, которые появляются завтра», — комментирует Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.

Чтобы снизить риски, Kaspersky рекомендует организациям: