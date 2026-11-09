Илон Маск объявил о сворачивании производства Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что компания может прекратить выпуск пикапа Cybertruck на заводе Gigafactory Texas примерно к середине 2027 года. Решение стало следствием слабого спроса на футуристическую модель, которую изначально позиционировали как альтернативу классическим пикапам.

В посте в X Маск объяснил, что отказ от производства Cybertruck позволит высвободить ресурсы и нарастить выпуск Cybercab — двухместного роботакси, на которое Tesla делает основную ставку в стратегии развития беспилотных перевозок.

Пока не сообщается, будет ли выпуск Cybertruck перенесён на другой завод или полностью завершён. Завод в Остине остаётся единственной площадкой Tesla, где установлено оборудование для производства специфических компонентов этой модели. Отвечая пользователю в X, Маск назвал Cybertruck «лучшим автомобилем, который когда-либо создавала Tesla», а завершение его выпуска — «концом эпохи».

Первые Cybertruck были переданы американским покупателям в конце 2023 года. По данным Kelley Blue Book, в прошлом году в США было продано 20 237 таких пикапов — на 48% меньше, чем в 2024 году, когда продажи достигли 38 965 единиц.

При запуске производства в 2023 году Маск рассчитывал на годовой объём продаж около 250 тыс. машин. Таким образом, фактический спрос оказался значительно ниже первоначальных ожиданий.

Cybertruck был представлен в 2019 году и с самого начала вызывал противоречивые реакции. Необычный угловатый дизайн критиковали поклонники традиционных пикапов, а эксперты по безопасности сомневались, что автомобиль сможет выйти на ключевые рынки, включая Европу.

Презентация также запомнилась неудачной демонстрацией: Маск предложил бросить в стёкла Cybertruck металлический шар, чтобы показать их прочность, однако оба стекла треснули.

На официальном запуске в 2023 году Маск представил пикап как конкурента моделям Ford и General Motors, заявив, что «будущее наконец будет выглядеть как будущее».

По данным NHTSA, с начала продаж в конце 2023 года Tesla объявляла об отзывах Cybertruck 11 раз. Часть проблем устранялась физическим ремонтом, другие — обновлением программного обеспечения по воздуху.

Автомобильный аналитик Фелипе Муньос в комментарии Reuters отметил, что слабые продажи Cybertruck не стоит объяснять только особенностями самой модели: электрические пикапы других производителей, в том числе Ford, также не показали высоких результатов на рынке США. По его словам, «все они проиграли, потому что электрические пикапы в США не пользуются популярностью».

Экспортные перспективы Cybertruck ограничивались и конструкцией автомобиля. Из-за норм безопасности, регулирующих защиту пешеходов при столкновении, Tesla не удалось получить разрешение на его продажу в Европе.

Теперь Tesla делает акцент на Cybercab — беспилотном автомобиле без руля, педалей и зеркал заднего вида, оснащённом дверями типа «крыло бабочки». Компания рассматривает его как ключевой элемент перехода от традиционного автопроизводства к бизнесу в области искусственного интеллекта и робототехники.

Разработчики Cybertruck называют электрический пикап «платформой для развития технологий», часть решений которой продолжает развиваться в Cybercab.

В сентябре Tesla запустила в Остине сервис платных поездок с использованием небольшого парка Cybercab. Однако масштабы проекта пока невелики: серийное производство началось лишь в текущем году, а производственные мощности позволяют выпускать более 125 тыс. машин.

Перед Cybercab стоят и регуляторные препятствия. NHTSA инициировала проверку того, насколько правомерно Tesla провела самосертификацию модели и подтвердила её соответствие федеральным стандартам безопасности транспортных средств.

Ведомство потребовало от Tesla подтвердить под присягой, что автомобиль без руля, педалей и зеркал соответствует действующим требованиям. В случае неполного или недостоверного ответа компании грозил штраф до $139 млн.

В ближайшей перспективе Cybercab не сможет компенсировать сокращение выпуска Cybertruck. Проект остаётся мелкосерийным, а парк роботакси Tesla в Техасе включает более 1200 машин, из которых около 570 — Cybercab; остальную часть составляют преимущественно Model Y.

Таким образом, Tesla фактически меняет приоритеты: вместо массового электрического пикапа компания делает ставку на автономные перевозки и развитие роботакси-сервиса.