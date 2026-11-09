Вышло крупное обновление браузера Vivaldi

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Команда Vivaldi выпустила масштабное обновление своего браузера, ориентированного на опытных пользователей. Главные изменения коснулись встроенной защиты от рекламы и слежки, вертикальной панели вкладок и работы со ссылками.
Переработанный блокировщик рекламы и трекеров получил четыре режима защиты:
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Отключено — встроенная блокировка не работает.
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Базовый — фильтрует большинство распространённых трекеров и часть рекламы.
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Строгий — блокирует больше рекламы и трекеров, но отдельные сайты могут работать некорректно.
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Агрессивный — максимально ограничивает трекеры и рекламу; риск проблем с отображением сайтов выше.
Выбрать режим можно при первом запуске браузера или позднее в настройках. Кроме того, для каждого сайта доступен отдельный уровень защиты: достаточно открыть меню щита в адресной строке. Настройки можно задавать независимо для разных устройств.
Пользователи смогут создавать собственные профили блокировки, полностью настраивая параметры и выбирая нужные списки фильтров. Добавить список можно по внешней ссылке или загрузить его из файла. Новый блокировщик доступен и в мобильных версиях Vivaldi для Android и iOS.
Вертикальная панель вкладок теперь умеет сворачиваться до компактного состояния, оставляя на экране только иконки сайтов. При наведении курсора она автоматически разворачивается и показывает полные названия страниц, освобождая больше места под контент.
Закреплённые вкладки также изменили внешний вид: они отображаются в виде горизонтальных значков в компактной сетке. Если прежний вариант удобнее, его можно вернуть через настройки браузера.
В контекстном меню появилась опция «Копировать чистую ссылку». Она удаляет из URL параметры отслеживания, позволяя отправить собеседнику адрес страницы без лишних маркетинговых и аналитических данных.
Кроме того, разработчики ускорили открытие режима чтения и сделали прокрутку страниц более плавной.
В комментариях к обновлению разработчики подчеркнули, что Vivaldi не зависит от сбора пользовательских данных и предлагает европейскую альтернативу браузерам, которые используют активность людей для формирования профилей.
Vivaldi — бесплатный кроссплатформенный браузер на движке Blink, созданный Vivaldi Technologies. Среди его сооснователей — Йон Стивенсон фон Тетцнер, ранее занимавший пост генерального директора Opera Software. Браузер сохраняет многие функции, знакомые пользователям классической Opera.