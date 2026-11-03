Вышла тестовая версия Linux 7.4

Линус Торвальдс представил первый релиз ядра Linux 7.4. За время приёма основных изменений в репозиторий попало почти 20 тысяч коммитов — заметно больше привычных примерно 15 тысяч.

Linux 7.4-rc1 появилась 1 ноября после двухнедельного окна для крупных правок. Торвальдс охарактеризовал обновление как необычно объёмное и предположил, что часть прироста связана с устранением проблем, найденных при помощи искусственного интеллекта.

По его оценке, ИИ всё активнее предлагает исправления, которые разработчики затем нередко дорабатывают или переписывают. Положительным он считает то, что такие изменения поступают ещё на основном этапе разработки — до тестирования релиз-кандидатов.

Около двух третей правок касаются драйверов. Остальное пришлось на поддержку процессорных архитектур, файловые системы, инструменты для разработчиков, сетевой стек, управление памятью, а также Rust и BPF.

Дополнительный объём обеспечили крупные заголовочные файлы с описаниями аппаратных регистров AMD. Linux 7.4-rc1 предназначена для тестирования, а стабильная версия выйдет позже.