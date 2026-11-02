Представлен кнопочный телефон Nokia 2360 Flip

HMD представила Nokia 2360 Flip — кнопочный телефон-раскладушку, ориентированный на детей и пожилых людей. Его главная особенность — функция Family Assist, с помощью которой родственники могут удалённо настраивать устройство и управлять им со своего смартфона.

Управление без интернета

Телефон работает только в сетях 2G GSM (900/1800 МГц). Приложение Family Assist доступно для Android и iOS, а связь с Nokia 2360 Flip осуществляется через SMS — поэтому интернет-трафик владельцу не нужен.

Через приложение можно удалённо добавлять контакты, задавать напоминания, менять громкость и настраивать функцию SOS из любой точки мира.

Безопасность и ограничения

На корпусе есть кнопка SOS: если удерживать её три секунды, телефон позвонит на заданный номер и отправит SMS пяти экстренным контактам. Эти настройки защищены кодом Family PIN и могут быть изменены без приложения.

Предусмотрен режим «Школа»: в нём остаются только часы и экстренные вызовы. Родители также могут разрешить звонки и сообщения только от выбранных контактов, а камеру, игры и другие функции — отключать в любой комбинации.

Характеристики

Nokia 2360 Flip получила 2,8-дюймовый QVGA-дисплей с крупными значками меню и дополнительный 1,77-дюймовый внешний экран. Есть громкий динамик и поддержка слуховых аппаратов по стандарту HAC2011.

Съёмный аккумулятор ёмкостью 1450 мА·ч, по заявлению производителя, обеспечивает до 15 дней в режиме ожидания или 27,5 часов разговора. Телефон выйдет в угольно-чёрном, бордово-красном и бирюзовом цветах; цена пока не объявлена.