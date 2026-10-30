Хакеры взломали криптобиржу Binance

Криптобиржу Binance взломали. В ночь на 30 октября с кошельков зафиксировали отток средств на сумму в 6,36 миллиарда долларов.

Основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил взлом биржи и заявил, что средства пользователей в безопасности.

Похоже, это взлом. Я больше не управляю Binance, но как акционер рассчитываю, что все средства пользователей будут полностью обеспечены Чанпэн Чжаооснователь Binance

По его словам, эмитент долларового стейблкоина USDT Tether и эмитент стейблкоина USDC Circle оперативно заморозили активы на сумму около 971 миллиона и 823 миллионов долларов соответственно. В Binance заявили, что удалось заморозить порядка трех миллиардов долларов. Сейчас ведется расследование произошедшего.

Глава компании Tether Паоло Ардоино в соцсети X подтвердил заморозку.

Tether заморозил более 1,567 миллиарда USDT, связанных с потенциальным взломом биржи Binance. Защита отрасли и наших партнеров является нашим главным приоритетом Паоло Ардоино глава Tether

Заявление сделал также генеральный директор Circle Джереми Аллер.

Circle внимательно отслеживает сообщения о потенциальном взломе с участием Binance. В координации с правоохранительными органами мы заморозили более 800 миллионов USDC, связанных с инцидентом, и продолжим поддерживать расследование Джереми Аллер генеральный директор Circle

Данные Etherscan показывают, что в четверг с горячих кошельков Binance вывели Ethereum (ETH) и токены на адрес, созданный всего за несколько часов до этого и пополненный через сервис Tornado Cash.

На фоне сообщений о крупных переводах криптовалютный рынок показывает спад. Монета Binance BNB рухнула на восемь процентов, биткоин упал до 78 000 долларов.

Реакция финансового рынка последовала незамедлительно: по данным аналитической платформы TradingView, общая капитализация криптовалютного сектора сократилась более чем на 200 миллионов долларов.