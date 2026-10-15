Россиянам запретили покупать криптовалюту друг у друга после 1 июля 2027 года

С 1 июля 2027 года россиянам запретят напрямую покупать и продавать криптовалюту друг у друга: операции P2P будут исключены из перечня разрешенных сделок. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте Банка России.

В ответе регулятора на вопрос о возможности прямых сделок между гражданами указано, что они допустимы только до 1 июля 2027 года. После этой даты закон № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах» не будет предусматривать операции с цифровыми валютами непосредственно между физическими лицами.

Купить криптовалюту легально можно будет исключительно через лицензированных посредников — брокеров, криптообменники и другие организации, предусмотренные законом. Если банк заподозрит, что перевод связан с нелегальным обменом цифровых активов, он обязан отказать в проведении операции.

Ограничения коснутся и перевода средств на личные некастодиальные, или «холодные», кошельки. По части 9 статьи 31 закона физлицо не сможет перевести криптовалюту со счета в российском цифровом депозитарии на собственный кошелек, доступ к которому есть только у владельца. При этом хранить активы на холодных кошельках разрешено.

Вывод криптовалюты за пределы российских депозитариев возможен только на адрес иностранной организации. Для такой операции потребуется пройти тестирование и ознакомиться с уведомлением о рисках. Отдельный запрет действует на переводы цифровых активов другим физлицам по адресам, которые ведет цифровой депозитарий.

Рынок криптовалют в России регулируется законом «О цифровых валютах и цифровых правах», большинство положений которого вступило в силу 1 сентября. Документ определяет правила работы организаторов торгов, брокеров, управляющих, криптообменников и цифровых депозитариев.

Неквалифицированные инвесторы после тестирования смогут покупать наиболее ликвидные активы, однако объем таких сделок у одного посредника ограничен 300 тыс. рос. рублей в год. Стать криптообменником сможет российская компания с собственным капиталом не менее 15 млн рублей, включенная в реестр Банка России. Без регистрации в реестре работать разрешено только до 1 июля 2027 года.