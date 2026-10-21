Криптобиржа MEXC прекратила обслуживать пользователей из Беларуси

Криптовалютная биржа MEXC сообщила о прекращении обслуживания пользователей из Беларуси и России. Компания объяснила это решение необходимостью соблюдать международные регуляторные требования. Затронутым клиентам направят индивидуальные уведомления, в которых будут указаны сроки закрытия позиций и вывода активов. Единой даты прекращения торговли или вывода средств для всех пользователей не установлено.

В объявлении MEXC не уточнила, какие именно регуляторные требования, санкции или лицензионные ограничения стали причиной решения, а также не назвала число затронутых аккаунтов. Биржа отметила, что пользователи, не получившие уведомлений, могут продолжать пользоваться платформой на прежних условиях. При вопросах о статусе аккаунта или дальнейших действиях клиентам рекомендуют обратиться в службу поддержки.

В сообщении, опубликованном в социальной сети X, представители MEXC пояснили, что инструкции будут направлены на электронную почту, указанную при регистрации, а также через уведомления в приложении. Компания заверила пользователей, что их активы находятся в безопасности.

В обновлённом 13 октября 2026 года пользовательском соглашении MEXC Россия и Беларусь указаны среди запрещённых юрисдикций. Согласно документу, биржа не оказывает услуги, не регистрирует пользователей и не принимает торговые заявки из этих стран. Кроме того, пользователь должен не иметь резидентства в перечисленных юрисдикциях.

MEXC также напомнила, что никогда не запрашивает платежи, учётные данные, сид-фразы (seed phrases) или перевод активов через личные сообщения. За актуальной информацией компания рекомендует обращаться только к официальному сайту, приложению, разделу объявлений (Announcement Center) и верифицированным аккаунтам биржи в социальных сетях.

Ранее, 17 октября, о прекращении обслуживания отдельных категорий пользователей объявила биржа Bitget. В компании пояснили, что это «разовая мера, затрагивающая лишь часть пользователей», а сроки и порядок вывода средств будут указаны в индивидуальных уведомлениях. Россия и Беларусь также значатся в действующих правилах Bitget как запрещённые юрисдикции.