Криптобиржа Bitget прекращает обслуживание пользователей из Беларуси

Криптобиржа Bitget включила Беларусь, Россию, Казахстан и ряд других стран в перечень запрещенных юрисдикций. Это следует из обновленного пользовательского соглашения, опубликованного на сайте компании.

Платформа также сообщила в соцсети X, что клиентам из указанных стран будут направлены уведомления о дальнейших действиях с их аккаунтами. Пользователи из государств, попавших в перечень, не смогут открывать новые сделки, размещать ордера или оформлять подписки на продукты платформы.

В сообщениях, разосланных клиентам, компания рекомендовала самостоятельно закрыть действующие позиции и вывести криптовалюту до 10:00 мск 21 октября. После этого биржа будет принудительно закрывать оставшиеся позиции в автоматическом режиме и ограничивать доступ к соответствующим аккаунтам.