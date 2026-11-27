5G теперь не только на улицах городов, но и под землёй. Сеть пятого поколения заработала на семи станциях Минского метрополитена, и абоненты Life уже могут воспользоваться её возможностями на станциях «Грушевка», «Институт культуры», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и «Немига».

Преимущества 5G в метро особенно заметны в часы пик, когда нагрузка на мобильную сеть возрастает: данные передаются быстрее, а соединение остаётся стабильным.

Улучшения коснулись и оживлённых районов Минска. Возможности 5G расширены вблизи торгово-развлекательных центров Palazzo, Galileo и Dana Mall, Комаровского рынка, ЦУМа, Большого театра оперы и балета.

Особое внимание уделено увеличению ёмкости сети, чтобы больше абонентов могли одновременно пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях.

В ноябре работы по развитию сети 4G/5G проведены на 296 базовых станциях, а с начала осени введено в эксплуатацию и модернизировано 702 базовых станций.

Life первым в Беларуси предоставил своим абонентам доступ к связи пятого поколения и продолжает развивать мобильную сеть совместно с инфраструктурным оператором beCloud. Единый оператор обеспечивает доступ к современной 4G/5G-инфраструктуре, а Life предоставляет услуги связи абонентам.

Сегодня по всей стране работают уже более 1200 базовых станций 5G.

Об операторе:

Life — цифровой оператор, который объединяет связь, покупки, развлечения и обучение в единую экосистему. Услугами Life пользуются 1,6 млн белорусов, а абонентская база оператора показывает устойчивый рост последние 5 лет.

Сейчас связью 5-го поколения могут пользоваться жители Минска, Бреста, Витебска, Гомеля, Могилёва и Гродно. Услуги 4G Life доступны для 99,6 % жителей страны, а абоненты оператора получают доступ к максимально возможному покрытию LTE.