На конференции AI Journey «Сбер» представил три новые робототехнические платформы, объединённые собственной нейросетевой моделью GreenVLA 2.0: антропоморфного «Грина 2.0», робота-атлета Юни и колёсно-шагающего курьера.

Гуманоидный «Грин 2.0» рассчитан на задачи, где нужно одновременно перемещаться в пространстве и взаимодействовать с предметами. Согласованное управление руками, ногами и корпусом позволяет ему выполнять сложные последовательности действий.

По данным «Сбера», во второй версии увеличились число степеней свободы и грузоподъёмность. Более подвижная конструкция должна помогать роботу осваивать новые физические навыки и выполнять более сложные движения.

Юни служит платформой для развития физического ИИ: точности управления телом, координации и удержания равновесия. Робот способен выполнять динамичные хореографические и акробатические элементы.

Он стал первым роботом, участвовавшим в ледовом шоу: Юни вышел на лёд вместе с олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой, исполнял танцевальные связки и взаимодействовал с партнёршей.

Третья платформа пока не получила названия и проходит пилотные испытания в одном из районов Москвы. Её колёсно-шагающая конструкция предназначена для доставки «последней мили» и способна преодолевать бордюры, лестницы и другие городские препятствия.

Разработчики заявляют, что робот рассчитан на работу в дождь и снег. В перспективе такие устройства смогут довозить заказы до двери там, где обычные колёсные роботы не справляются.

Все три робота работают на единой модели ИИ GreenVLA 2.0, которая постепенно учит их взаимодействовать с физическим миром. Параллельно «Сбер» расширяет собственное производство компонентов в своём центре робототехники.