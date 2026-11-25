Китайская компания Z.ai выпустила флагманскую нейросеть GLM-5.4 на базе архитектуры Loop Transformer. В отличие от классических трансформеров, где данные проходят через каждый слой однократно, новинка повторно прогоняет одну и ту же группу слоёв. Такой подход углубляет вычисления и уточняет внутреннее представление данных, не увеличивая число параметров.

Как устроена архитектура

Основа: модель создали на базе предобученной GLM-5 с 750 млрд параметров.

Двойной проход: блок из 28 слоёв запускается дважды — второй проход берёт итоги первого и дорабатывает их.

Оценки мощности: Z.ai заявляет, что по возможностям GLM-5.4 сопоставима с моделями на 2–3 трлн параметров, но независимых тестов и полных таблиц бенчмарков пока нет.

Подход к обучению и сильные стороны

Повторное использование слоёв известно давно — например, по работе Universal Transformer 2018 года. По данным Z.ai, обучение таких моделей с нуля уступало обычным трансформерам при равных затратах на вычисления. Поэтому разработчики адаптировали уже готовую GLM-5 к зацикленным проходам. В тесте на версии с 30 млрд параметров это дало заметный прирост качества при росте затрат на обучение примерно на 10%. Сильнее всего улучшились математика, научные рассуждения и работа с длинным контекстом.

Новые задачи и ограничения

Расширение кода: нейросеть рассчитана не только на классическое программирование, но и на генерацию видео, игр, 3D-сцен и инженерных CAD-моделей.

Мультимодальность: заявлена работа с изображениями и более сильное программирование в целом.