После масштабной утечки файлов GTA VI для Xbox Series X|S сообщество энтузиастов стремительно продвигается в попытках запустить игру на ПК. Изначально в архиве объемом около 209 ГБ не хватало главного исполняемого файла, без которого запустить игру было невозможно, – однако 23 ноября он тоже оказался в открытом доступе, и энтузиасты смогли приступить к серьезной работе с файлами. Уже сейчас отдельные команды демонстрируют первые этапы загрузки: появляется меню настроек, воспроизводится звук, а в некоторых случаях удается отрисовать и начальные 3D-сцены.

Прогресс заметно ускорился благодаря архитектурному сходству Xbox и ПК: обе платформы используют архитектуру x86-64, что существенно упрощает трансляцию консольного кода. Эксперты отмечают, что такая адаптация идет быстрее, чем попытки эмуляции версии для PlayStation 5. Над запуском работают сразу несколько команд – в частности, проекты VIctory и XCL уже смогли загрузить игровые сцены, хотя до полноценного игрового процесса еще далеко. При этом один из заметных проектов – Leonida – был закрыт в ночь на 24 ноября: разработчики отключили репозиторий и Discord-сервер, предположительно из-за претензий со стороны Rockstar Games.

Сейчас игра запускается с серьезными просадками производительности, частыми вылетами и неполной отрисовкой графики. Энтузиастам предстоит решить множество проблем совместимости, адаптировать файлы и добиться корректной работы всех компонентов. Даже если в ближайшие дни появится неофициальная сборка, стабильная работа и полноценный геймплей потребуют значительно больше времени.

Официального порта GTA VI на ПК пока нет: релиз игры состоялся 19 ноября 2026 года только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а выход версии для компьютеров, по данным инсайдеров, ожидается не раньше 2027 года.