Компания Samsung намерена нарушить девятилетнюю традицию ежегодных релизов носимой электроники и пропустить презентацию новых смарт-часов в 2027 году. По данным отраслевых инсайдеров, корейский гигант переходит на двухлетний цикл обновления линейки Galaxy Watch. Это означает, что модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2, дебютировавшие летом 2026 года, останутся актуальными флагманами бренда вплоть до выхода следующего поколения в 2028 году.

Решение о заморозке аппаратной линейки продиктовано необходимостью повышения рентабельности мобильного подразделения, которое фиксирует финансовые убытки на протяжении последних двух кварталов. Рост себестоимости комплектующих вынудил производителя поднять цены на текущее поколение часов, что на фоне замедления глобального рынка носимых устройств привело к более слабому спросу, чем ожидалось. Отказ от ежегодного цикла позволит компании существенно сократить расходы на исследования, разработку и маркетинг.

Оптимизация продуктовой стратегии затрагивает не только носимые устройства, но и смартфонный бизнес: Samsung планирует сократить производство бюджетных моделей серии Galaxy A, сделав основной упор на более маржинальные флагманы. В сегменте носимой электроники аппаратную паузу планируется компенсировать регулярными программными обновлениями с новыми функциями мониторинга здоровья для уже выпущенных часов. Кроме того, для сохранения присутствия в нише доступных трекеров компания может предложить пользователям обновленный фитнес-браслет Galaxy Fit.