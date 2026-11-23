Предзаказы на GTA VI были доступны пять месяцев — с 25 июня. По данным Sensor Tower, за это время игра набрала 24,58 млн продаж и принесла 2,36 млрд долларов.

Однако Rockstar Games сообщила, что реальные результаты превзошли даже ожидания аналитиков: до релиза GTA VI разошлась тиражом 32,5 млн копий, а её выручка достигла 3,79 млрд долларов.

Такой результат уже обеспечил GTA VI место среди 30 самых продаваемых игр в истории индустрии. Take-Two заявила, что запуск проекта стал самым успешным в истории развлечений и установил абсолютный рекорд на всех платформах и во всех форматах.

«С выходом GTA VI мы открываем новую главу истории Rockstar Games <...>. Мы невероятно благодарны игрокам по всему миру за их отклик и очень рады разделить с вами этот момент», — сказал президент и основатель студии Сэм Хаузер.

Действие GTA VI происходит в штате Леонида — в масштабном и живо реагирующем открытом мире. По сюжету преступники Джейсон Дюваль и Лусия Каминос пытаются разбогатеть на «лёгких деньгах», но оказываются втянуты в криминальный заговор.

Игра вышла 19 ноября эксклюзивно на PS5, Xbox Series X и S. По слухам, версия для ПК появится в первом квартале 2027 года.

Перед релизом GTA VI получила 99 баллов на Metacritic и была названа самой высокооценённой игрой в истории.