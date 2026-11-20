Google выпустила Gemini 4 Neon — новую модель в семействе Gemini 4. Она заняла промежуточную позицию между Carbon, предназначенной для масштабных и длительных проектов, и Hydrogen, рассчитанной на быстрые повседневные запросы.

Что умеет Neon

Neon создана для задач, где одного ответа недостаточно: модель должна понимать контекст, подключать нужные инструменты и выполнять несколько действий по порядку. Контекстное окно достигает 1 млн токенов, а глубину рассуждений можно настраивать на четырёх уровнях — от low до xhigh .

Модель ориентирована на сложную инженерную работу, исследовательские и корпоративные сценарии, где важны точность, работа с большими объёмами данных и выполнение задачи от начала до конца.

Результаты в тестах

Бенчмарк Результат Gemini 4 Neon Artificial Analysis Intelligence Index, xhigh 61 балл, 3-е место Artificial Analysis Coding Agent Index 58,6 балла, 1-е место Terminal-Bench 4.1 65,2% FrontierCode 2.0 46,2% Zapier AutomationBench 56,3%

В прикладных сценариях Neon показала сильные результаты на тестах юридических исследований, налоговой аналитики и автоматизации рабочих процессов через Zapier.

Версия для кибербезопасности

Google также представила специализированную защитную версию Neon. Она предназначена для поиска уязвимостей, оценки рисков и помощи разработчикам в исправлении проблем в коде.

В тестах эта версия набрала 90,5% в SEC-bench Pro и 76% на сложном уровне AutoBaxBench. Доступ к ней планируют открыть проверенным специалистам через программу Fairwind.

Доступ и цены

Gemini 4 Neon доступна через Gemini API и Google AI Studio. Стоимость составляет $3 за миллион входных токенов и $15 за миллион выходных. Для кэшированных входных токенов действует сниженный тариф — $0,15 за миллион.