источники Google
Google выпустила Gemini 4 Neon — новую модель в семействе Gemini 4. Она заняла промежуточную позицию между Carbon, предназначенной для масштабных и длительных проектов, и Hydrogen, рассчитанной на быстрые повседневные запросы.
Что умеет Neon
Neon создана для задач, где одного ответа недостаточно: модель должна понимать контекст, подключать нужные инструменты и выполнять несколько действий по порядку. Контекстное окно достигает 1 млн токенов, а глубину рассуждений можно настраивать на четырёх уровнях — от
low до
xhigh.
Модель ориентирована на сложную инженерную работу, исследовательские и корпоративные сценарии, где важны точность, работа с большими объёмами данных и выполнение задачи от начала до конца.
Результаты в тестах
|Бенчмарк
|Результат Gemini 4 Neon
|Artificial Analysis Intelligence Index,
xhigh
|61 балл, 3-е место
|Artificial Analysis Coding Agent Index
|58,6 балла, 1-е место
|Terminal-Bench 4.1
|65,2%
|FrontierCode 2.0
|46,2%
|Zapier AutomationBench
|56,3%
В прикладных сценариях Neon показала сильные результаты на тестах юридических исследований, налоговой аналитики и автоматизации рабочих процессов через Zapier.
Версия для кибербезопасности
Google также представила специализированную защитную версию Neon. Она предназначена для поиска уязвимостей, оценки рисков и помощи разработчикам в исправлении проблем в коде.
В тестах эта версия набрала 90,5% в SEC-bench Pro и 76% на сложном уровне AutoBaxBench. Доступ к ней планируют открыть проверенным специалистам через программу Fairwind.
Доступ и цены
Gemini 4 Neon доступна через Gemini API и Google AI Studio. Стоимость составляет $3 за миллион входных токенов и $15 за миллион выходных. Для кэшированных входных токенов действует сниженный тариф — $0,15 за миллион.
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