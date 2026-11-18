Google подвела итоги ежегодной премии Best of Google Play, отметив наиболее выдающиеся приложения, игры и книги, опубликованные в Play Маркете. Награды получили проекты, которые выделяются креативностью, инновационным подходом и качеством пользовательского опыта. Результаты этого года отражают заметные изменения в том, как люди используют свои устройства.

Слова Google

«Сегодня мы называем лауреатов нашей ежегодной премии Best of Play и отдаём должное невероятному творчеству, энтузиазму и техническому мастерству разработчиков. Успех Google Play — это заслуга создателей приложений и издателей, которые наполняют платформу качественным контентом. Наша премия призвана привлечь особое внимание к их выдающимся достижениям — как внутри магазина приложений, так и за его пределами», — говорится в блоге Google.

Представители компании подчеркнули, что пользователи всё больше ценят технологии, которые не просто работают эффективно, но и действительно упрощают повседневные задачи. Экосистема становится менее требовательной к вниманию человека и помогает ему экономить время. В играх ключевым достижением назвали возможность плавно продолжать игровой процесс на смартфоне, планшете и ПК.

Главные победители

Лучшее приложение — Notability: AI & PDF Notes. Это цифровой блокнот для учёбы, работы и повышения продуктивности. Созданное специально для Android приложение превращает смартфон в рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта: в нём можно разбирать учебные материалы, составлять органайзеры, генерировать персональные тесты и оптимизировать рабочие процессы.

Лучшая игра — Arknights: Endfield. Проект отмечен за глубокий сюжет и выразительные визуальные миры. Динамичные бои в реальном времени, яркие персонажи, а также проработанные механики строительства и управления производством делают игровой опыт запоминающимся.

Лучшее приложение для разных устройств — Strava: Run, Bike, Walk. Сервис объединяет тренировки в едином пространстве и удобно работает на экранах разного размера. С помощью часов на Wear OS можно фиксировать повторения без использования рук, а прогресс за неделю — отслеживать через виджет на экране блокировки.

Лучшая игра для разных устройств — Moonlight Peaks. Игра предлагает спокойный геймплей: уход за волшебными растениями и развитие отношений с оборотнями. Для длительных сессий предусмотрено переключение на ПК через Google Play Games или на Chromebook.

Лучшие приложения 2026 года

Лучшее для развлечений: Qobuz: Music & Editorial

Самое инновационное приложение: Wispr Flow: AI Voice-to-Text

Лучшее для творчества: ibis Paint X

Лучшее для развития навыков: Spark: Daily Learning Puzzles

Лучший помощник для продуктивности: Notability: AI & PDF Notes

Лучшее для спортивных болельщиков: Sofascore: Live Sports Scores

Лучшее «скрытое сокровище»: Riley: Emotion & Mood Tracker

Лучшее для детей и семьи: Superfonik: Kids Learn to Read

Лучшее для умных часов: Pocket Casts — Podcast App

Лучшее для больших экранов: BandLab: Music Maker & Studio

Лучшее для автомобилей: Audible: Audiobooks & Podcasts

Лучшее для XR: MLB

Популярные тренды: Vinted: Shop & sell pre-loved; Pocket FM: Audio Dramas; FotMob — Soccer Live Scores

Лучшие игры 2026 года