источники Google
Google подвела итоги ежегодной премии Best of Google Play, отметив наиболее выдающиеся приложения, игры и книги, опубликованные в Play Маркете. Награды получили проекты, которые выделяются креативностью, инновационным подходом и качеством пользовательского опыта. Результаты этого года отражают заметные изменения в том, как люди используют свои устройства.
Слова Google
«Сегодня мы называем лауреатов нашей ежегодной премии Best of Play и отдаём должное невероятному творчеству, энтузиазму и техническому мастерству разработчиков. Успех Google Play — это заслуга создателей приложений и издателей, которые наполняют платформу качественным контентом. Наша премия призвана привлечь особое внимание к их выдающимся достижениям — как внутри магазина приложений, так и за его пределами», — говорится в блоге Google.
Представители компании подчеркнули, что пользователи всё больше ценят технологии, которые не просто работают эффективно, но и действительно упрощают повседневные задачи. Экосистема становится менее требовательной к вниманию человека и помогает ему экономить время. В играх ключевым достижением назвали возможность плавно продолжать игровой процесс на смартфоне, планшете и ПК.
Главные победители
Лучшее приложение — Notability: AI & PDF Notes. Это цифровой блокнот для учёбы, работы и повышения продуктивности. Созданное специально для Android приложение превращает смартфон в рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта: в нём можно разбирать учебные материалы, составлять органайзеры, генерировать персональные тесты и оптимизировать рабочие процессы.
Лучшая игра — Arknights: Endfield. Проект отмечен за глубокий сюжет и выразительные визуальные миры. Динамичные бои в реальном времени, яркие персонажи, а также проработанные механики строительства и управления производством делают игровой опыт запоминающимся.
Лучшее приложение для разных устройств — Strava: Run, Bike, Walk. Сервис объединяет тренировки в едином пространстве и удобно работает на экранах разного размера. С помощью часов на Wear OS можно фиксировать повторения без использования рук, а прогресс за неделю — отслеживать через виджет на экране блокировки.
Лучшая игра для разных устройств — Moonlight Peaks. Игра предлагает спокойный геймплей: уход за волшебными растениями и развитие отношений с оборотнями. Для длительных сессий предусмотрено переключение на ПК через Google Play Games или на Chromebook.
Лучшие приложения 2026 года
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Лучшее для развлечений: Qobuz: Music & Editorial
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Самое инновационное приложение: Wispr Flow: AI Voice-to-Text
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Лучшее для творчества: ibis Paint X
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Лучшее для развития навыков: Spark: Daily Learning Puzzles
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Лучший помощник для продуктивности: Notability: AI & PDF Notes
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Лучшее для спортивных болельщиков: Sofascore: Live Sports Scores
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Лучшее «скрытое сокровище»: Riley: Emotion & Mood Tracker
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Лучшее для детей и семьи: Superfonik: Kids Learn to Read
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Лучшее для умных часов: Pocket Casts — Podcast App
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Лучшее для больших экранов: BandLab: Music Maker & Studio
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Лучшее для автомобилей: Audible: Audiobooks & Podcasts
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Лучшее для XR: MLB
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Популярные тренды: Vinted: Shop & sell pre-loved; Pocket FM: Audio Dramas; FotMob — Soccer Live Scores
Лучшие игры 2026 года
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Лучшая многопользовательская игра: Warframe
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Лучшая игра, в которую легко начать играть: Subway Surfers City
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Лучшая инди-игра: Deep Rock Galactic: Survivor
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Лучший сюжет: Sea of Stars
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Лучшая развивающаяся игра: Zenless Zone Zero
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