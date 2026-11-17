Apple готовит умные очки с поддержкой Siri, которые должны стать частью экосистемы компании и составить конкуренцию очкам Meta Ray-Ban. Одним из главных преимуществ новинки, по данным Bloomberg, станет качество звука: инженеры Apple называют его «лучшим в отрасли».

Компания рассчитывает привлечь пользователей возможностью взаимодействия Siri со сторонними приложениями. Для этого готовятся изменения в iOS 27.3, которые выйдут за рамки существующих команд Siri Shortcuts и позволят объединять функции системы и сторонних сервисов в единые сценарии. К моменту выхода очков разработчики рассчитывают расширить список совместимых приложений.

При этом сами очки не смогут запускать приложения. Для большинства функций потребуется подключённый iPhone, хотя встроенный Wi-Fi позволит использовать некоторые возможности и без смартфона. Таким образом, устройство будет работать преимущественно как дополнение к iPhone.

По данным журналиста Марка Гурмана, прототипы очков немного тоньше Meta Ray-Ban второго поколения. Камеры на некоторых образцах встроены в овальные отверстия оправы и не выступают за её поверхность. На передней части предусмотрен индикатор, сигнализирующий об использовании устройства или зарядке; Apple также тестирует дополнительные функции, связанные с конфиденциальностью.

Презентация гаджета, как ожидается, состоится на следующей конференции WWDC, а в продаже очки появятся до конца 2027 года.