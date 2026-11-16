Samsung представила свои первые умные очки с искусственным интеллектом, созданные совместно с Google, Gentle Monster и Warby Parker. Предзаказы уже открыты, а продажи начнутся 10 декабря. Устройство весит всего 41 г и будет доступно в 30 вариантах дизайна. Цены составят от $395 до $489 в зависимости от модели. Очки рассчитаны на повседневное использование и взаимодействие с ИИ без необходимости постоянно доставать смартфон.

Новинка оснащена 12-Мп HDR-камерой, которая умеет снимать видео в разрешении до 3K при 30 кадрах в секунду. Встроенный помощник Google Gemini сможет анализировать окружение и отвечать на вопросы о предметах, на которые смотрит пользователь. Также предусмотрены перевод в реальном времени, навигация Google Maps и функции ИИ-помощника. Очки работают на платформе Snapdragon AR1 Gen 1, получили 64 ГБ встроенной памяти и четыре микрофона.

Заявленная автономность достигает 9 часов, а при использовании зарядного футляра — до 72 часов. Gemini также сможет составлять краткие итоги встреч и сохранять заметки непосредственно в Samsung Notes. Устройство будет совместимо не только со смартфонами Galaxy, но и с аппаратами Google Pixel и Apple iPhone. Выход на рынок умных очков позволит Samsung и Google укрепить позиции в сегменте носимой электроники с искусственным интеллектом.