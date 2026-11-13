Google анонсировала ИИ-модель Gemini Robotics 2.5

Google официально представила Gemini Robotics 2.5 — ИИ-модель класса VLA («зрение — язык — действие»), которая помогает роботам быстрее осваивать новые навыки и увереннее работать в реальной, непредсказуемой среде. Благодаря ей машины становятся более ловкими, надёжными и безопасными, а значит, могут брать на себя более широкий круг задач рядом с человеком.

Что стало лучше

Модель продвинулась сразу по трём направлениям. Роботы теперь способны выполнять больше операций с большей точностью и скоростью — от обращения с обычными инструментами до работы с хрупкими, гибкими или деформируемыми предметами.

Google оценила систему на 200 разных задачах: например, робот должен был подавать еду щипцами, завязывать бант на подарочной коробке или дозировать жидкость пипеткой. По сравнению с предыдущими версиями успешность выросла на 30–100% в зависимости от операции, а скорость выполнения — на 20–30%.

Испытания на производстве

В пилотном проекте Mercedes-Benz роботы Apptronik Apollo 2, управляемые Gemini Robotics 2.5, занимались комплектацией автодеталей. Им нужно было сортировать компоненты из общих контейнеров и раскладывать их по лоткам в порядке, необходимом для сборки конкретного автомобиля на конвейере.

В автономном режиме роботы справлялись с этой повторяющейся и физически тяжёлой работой с показателем успешности 96%. В перспективе такие системы смогут брать на себя рутинные операции, оставляя специалистам более сложные производственные задачи.

Безопасность и защита

Для работы рядом с препятствиями и людьми модель использует логическое управление в реальном времени. По данным Google, это повысило долю безопасно выполненных задач вблизи препятствий на 33%, а вблизи людей — на 43%.

Компания также представила открытый бенчмарк ASIMOV-Jailbreak: он включает сотни замаскированных запросов, предназначенных для поиска уязвимостей в робототехнических системах. Модель Gemini 4 Argon, участвовавшая в обучении Gemini Robotics 2.5 и применявшаяся как движок симуляций, устояла перед попытками джейлбрейка в 99,5% случаев; у предыдущей базовой модели Gemini Robotics ER 2 этот показатель составлял 82%.

Почему это важно

Gemini Robotics 2.5 — шаг к роботам, которые не просто повторяют заранее заданные движения, а понимают обстановку, выстраивают многошаговые действия и адаптируются к изменениям. Предыдущая версия Gemini Robotics 2 уже позволяла управлять движениями гуманоидного робота от ступней до пальцев, а новая модель расширяет эти возможности в сторону более сложных и практических задач.