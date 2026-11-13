Honor занял первое место по продажам Android-смартфонов в Китае

Согласно данным независимых рыночных исследований, по итогам октября 2026 года бренд HONOR занял первое место среди производителей Android-смартфонов в Китае. За месяц компания реализовала 2,573 млн устройств, заняв долю рынка в 12,04%.

Весомый вклад в этот успех внесла новая серия смартфонов HONOR Magic9. Благодаря передовым возможностям съемки продажи линейки преодолели отметку в 500 000 устройств.

Созданный в рамках партнерства с легендарным производителем кинооборудования ARRI, флагман HONOR Magic9 Pro Max призван переосмыслить мобильную видеосъемку за счет интеграции сквозного кинематографического рабочего процесса, разработанного совместно с ARRI. Достигнутые результаты подогревают высокий интерес к предстоящему глобальному запуску новинки.