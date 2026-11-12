Флюорографию белорусов будут проверять с помощью ИИ

Флюорографические снимки белорусов теперь будут проверять с помощью искусственного интеллекта. Пилотный проект запустили в августе в Минском клиническом центре фтизиопульмонологии, и он отлично себя зарекомендовал. Практику распространят на все поликлиники столицы. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1», пишет Office life.

Массовая флюорография — это скрининг, он должен быть быстрым и при этом не терять в точности. Нейросети помогают медикам выявлять у пациентов даже незначительные патологии, а еще обрабатывают большое количество рентгенограмм за короткое время. Если врач в среднем затрачивает на чтение одного флюорографического снимка 10 минут, то ИИ — от 10 секунд, максимум минуту.

По словам главврача Центра фтизиопульмонологии Светланы Тумашик, с августа искусственный интеллект просмотрел уже более 5 тыс. снимков, причем в 400 случаях подсветил зоны с патологиями.

Это большое подспорье: у доктора всегда присутствует человеческий фактор. Нейросеть — хороший помощник, но финальную ответственность за заключение, безусловно, будет нести врач-рентгенолог.

В Центре фтизиопульмонологии проект будет работать в тестовом режиме до конца года. А далее искусственный интеллект охватит все поликлиники Минска, уточнил начальник отдела информационных технологий комитета по здравоохранению Мингорисполкома Александр Смирный.

Потихоньку мы подключаем все флюорографические аппараты города. Их достаточно много, они есть практически в каждой нашей поликлинике, то есть их точно больше 50. И таким образом мы охватим весь город. Сеть будет построена на базе городской телемедицинской системы.