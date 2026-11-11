МТС поддержал первый в Беларуси Хакатон для школьников и лицеистов

В Лицее им. Ф.Э. Дзержинского БГУ состоялся первый в стране открытый Хакатон для школьников, лицеистов и студентов колледжей. Мероприятие поддержала компания МТС. Хакатон собрал около 100 участников в составе 26 команд из 10 учреждений образования. В течение четырех дней юные разработчики работали над ИТ-проектами для системы образования, а в финале свои решения представили сильнейшие.

Поддержка мероприятия стала логичным продолжением многолетней работы МТС по содействию стартап-движению в Беларуси. С 2023 года для студентов ведущих вузов страны проводится Space Hackathon with МТС, а в этом году впервые стартовал корпоративный акселератор Space CorpAcc with МТС. Именно победитель последнего сезона Space Hackathon with МТС выступил с инициативой провести аналогичный по духу проект для школьников и учащихся колледжей.

Хакатон был посвящен разработке ИТ-решений для белорусского образования. В течение четырех дней команды работали над идеями, слушали лекции приглашенных экспертов и проходили промежуточные чек-поинты.

Среди представленных разработок — агрегатор школьных кружков, бонусная система со скидками за хорошую учебу, веб-сервис для ремонта школьной мебели силами фрилансеров, а также платформа для индивидуального разбора ошибок после контрольных работ.

В финале жюри оценивало соответствие проекта заявленной проблематике и техническому заданию, качество презентации и визуализации концепции, оригинальность и полезность идеи, а также активность разработчиков. Победители и призеры получили дипломы, сертификаты и призы.