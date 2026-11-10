ПВТ провел акцию «ИТ-каникулы»

С 2 по 6 ноября Парк высоких технологий провел традиционную акцию «ИТ-каникулы», объединившую школьников и компании-резиденты ПВТ. В этом году к инициативе присоединились 40 компаний, работающих в различных направлениях: от разработки программного обеспечения и кибербезопасности до искусственного интеллекта, облачных платформ и геймдева. Подробнее рассказывает пресс-служба ПВТ.

Каждая компания подготовила собственную программу с учетом специфики своей деятельности и возраста гостей-школьников. При этом у всех главный акцент был сделан на интерактив и практическое вовлечение: ребята не просто слушали лекции, а пробовали решать реальные мини-задачи, знакомились с современными технологиями и узнавали, как они применяются в бизнесе.

На встрече с компанией «ЭНЭКА» школьники узнали, как сегодня работают инженеры и проектировщики, и почему эта сфера тесно связана с ИТ. Участникам рассказали об архитектуре, конструктивных решениях и инженерных системах зданий. Отдельное внимание уделили цифровому моделированию, автоматизации и BIM-технологиям, которые меняют современную отрасль, а также возможностям профессионального развития будущих специалистов уже во время обучения в университете. В практической части ребята попробовали себя в роли градостроителей: определяли, какие объекты необходимы современному городу, и продумывали их расположение, чтобы сделать городскую среду удобной, безопасной и комфортной для жителей. В завершение встречи участники получили сувениры и справочники, которые помогут в выборе профессии и планировании карьеры.

В компании «Системные технологии» сделали акцент на карьерном старте. HR-команда поделилась рекомендациями о том, как исследовать собственные интересы и сильные стороны, составить первое резюме и искать работу без опыта. Затем руководитель одного из управлений познакомила школьников с многообразием ИТ-профессий и рассказала о жизненном цикле финтех-продукта: от идеи и изучения потребностей пользователей до запуска и дальнейшего развития. Завершилась встреча тестом «Какая профессия в ИТ тебе подходит», а на память ребята получили брендированные блокноты и ручки.

«Надежные программы» показали школьникам, как устроена работа современной ИТ-компании изнутри. Участников ждала экскурсия по офису, знакомство с различными департаментами и рассказ о роли технической поддержки и HR в деятельности организации. Заместитель генерального директора по персоналу поделилась информацией о возможностях прохождения практики, построении карьеры и востребованных специалистах. Начальник департамента поддержки клиентов рассказал о ключевых задачах службы технической поддержки, её значении для успешной работы ИТ-бизнеса, особенностях взаимодействия с клиентами. Авторы самых интересных вопросов получили памятные подарки.

Сотрудники компании «Гейм Стрим» – минского центра разработки «Леста Игры» – познакомили участников со своими основными проектами и популярными компьютерными играми. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию посредством игр, использованию геймификации в образовательном процессе и реализации социальных проектов. Школьники также узнали о возможностях трудоустройства и получили рекомендации по выбору университетов для обучения в ИТ-сфере. Представители компании выразили надежду, что в будущем кто-то из участников акции присоединится к их команде.

Команда «Навексофт» познакомила гостей с работой компании и рассказала, как проходит путь от идеи до готового продукта. Участники встречи узнали о процессах разработки, тестирования и дизайна, роли ИИ в работе ИТ-специалистов, а также о том, как организовано взаимодействие внутри продуктовой команды. Сотрудники поделились личными историями профессионального пути и рассказали, с чего начинали карьеру в ИТ.

Эксперты компании «Прайм Технолоджис» провели комплексный интенсив, посвящённый созданию цифровых продуктов, информационной безопасности и современным тенденциям в программировании. Начальник отдела по работе с персоналом рассказала о процессе разработки цифровых решений на примере реальных кейсов компании. Инженер по информационной безопасности познакомил участников встречи с актуальными задачами отрасли: эволюцией киберугроз и защитных механизмов за последние 40 с лишним лет, мировой статистикой ущерба от кибератак и дефицитом квалифицированных кадров. Также школьники узнали о ключевых направлениях информационной безопасности, включая Cybersecurity, GRC (Governance, Risk, Compliance) и Application Security.

На встрече с представителями «Техартгруп» школьники познакомились с ИТ-сферой и основными направлениями деятельности компании. Отдельной темой обсуждения стал искусственный интеллект и его влияние на современную индустрию. Закрепить полученные знания участники смогли во время тематического квиза. Победители получили памятные подарки, а каждому участнику достался сувенирный набор от компании.Программы других компаний-резидентов также были насыщены интересными встречами, практическими заданиями и открытиями.

В ходе акции «ИТ-каникулы» школьники смогли пообщаться с представителями ИТ-отрасли, задать вопросы и обменяться впечатлениями в неформальной обстановке. Для многих ребят это стало возможностью выйти за рамки теории, увидеть реальные рабочие процессы и ближе познакомиться с карьерными перспективами в ИТ.Такие встречи помогают школьникам увидеть ИТ-отрасль изнутри, познакомиться с востребованными профессиями и сделать первые шаги к осознанному профессиональному выбору.