Perplexity представила ИИ-агентов для совместной работы

Perplexity представила Teammates («Коллеги») — систему ИИ-агентов, предназначенную для выполнения широкого круга задач в непрерывном режиме. Инструмент интегрирован с сервисом Perplexity Computer, который объединяет и координирует работу ИИ-приложений, а Teammates расширяет его возможности для совместной работы над крупными и многоэтапными проектами.

«Коллеги» могут выполнять разные функциональные роли, опираясь на данные о текущих проектах, накопленные навыки и историю взаимодействия с инструментами Perplexity, которыми пользователь уже пользуется. Каждый агент способен вести отдельную задачу, при этом несколько агентов могут работать параллельно — по аналогии с решениями Dots от OpenAI и Claude Duet. Особое внимание Perplexity уделяет непрерывности работы и масштабируемости в масштабах организации.

Ход выполнения задач можно отслеживать в приложении Perplexity через отдельный для каждого агента поток обсуждения либо напрямую взаимодействовать с агентами в Slack. Такой формат особенно удобен для команд, которые используют этот мессенджер для рабочих коммуникаций.

По мнению генерального директора Perplexity Аравинда Сриниваса, со временем у каждого сотрудника в организации может появиться сотни таких ИИ-коллег. Для доступа к Teammates потребуется подписка на тарифный план Max стоимостью $200 в месяц.