OpenAI представила GPT-6 Cyber — ИИ-модель для защиты от киберугроз

OpenAI представила GPT-6 Cyber — специализированную модель для поиска уязвимостей, создания и проверки эксплойтов, а также подготовки исправлений. По данным компании, новинка превосходит предыдущие решения линейки в большинстве задач кибербезопасности и уже помогла выявить десятки неизвестных проблем в Firefox.

Согласно внутренним испытаниям OpenAI, GPT-6 Cyber заметно опережает GPT-5.6 Cyber и в большинстве профильных тестов показывает лучшие результаты, чем универсальная GPT-6 Astra. Разработчики также уделили особое внимание соблюдению границ исследования: модель обучали атаковать только разрешённые цели, выполнять ограничения исследователей и достоверно описывать результаты работы.

В рамках системы оценки рисков Preparedness Framework модель получила «критический» уровень кибервозможностей — на ступень выше «высокого», присвоенного GPT-5.6 Cyber. Аналогичная оценка ранее была присвоена Astra, способной находить и использовать уязвимости без пошаговых указаний человека.

В ExploitGym, где проверяется способность использовать заданную уязвимость для атаки на удалённую цель, GPT-6 Cyber набрала 48,5% против 32,1% у GPT-5.6 Cyber — относительное улучшение составило около 51%. В отдельном испытании на поиск уязвимостей веб-приложений без доступа к исходному коду новая модель обнаружила 40,3% предусмотренных тестом проблем, тогда как результат GPT-6 Astra составил 32%.

Ещё заметнее разница оказалась в RemoteExploitBench — тесте на создание работающих эксплойтов для известных уязвимостей в приложениях, включая GitLab, PostgreSQL и Jenkins, развёрнутых в контролируемой среде. GPT-6 Cyber справилась с 95% заданий, а GPT-6 Astra в конфигурации Daybreak Blue отказалась выполнять их все.

Практические исследования также продемонстрировали возможности новинки: при анализе ядра Linux она воспроизвела 1724 уязвимости и подготовила работающие эксплойты для 948 из них. Это более чем впятеро превышает результат GPT-5.6 Sol, которая в сопоставимых условиях смогла разработать эксплойты для 166 уязвимостей.

При исследовании Firefox с помощью GPT-6 Cyber специалисты обнаружили 81 ранее неизвестную уязвимость высокой степени опасности и установили, что ещё 30 известных проблем представляли больший риск, чем предполагалось. Отчёты, воспроизводимые тесты и предлагаемые исправления передали Mozilla, которая уже начала выпускать обновления.

Рост возможностей сопровождался усилением защитных механизмов. В испытании ExploitGym Honeypot модель не атаковала ресурсы за пределами разрешённой области в 99,93% случаев без дополнительных защитных инструкций и в 100% случаев при их использовании; эти показатели относятся именно к условиям проведённого теста.

На первом этапе GPT-6 Cyber доступна через API и Codex ограниченному кругу одобренных участников Daybreak Red. В дальнейшем OpenAI планирует постепенно открыть модель остальным участникам программы.