Открыт новый прием заявок на реализацию пилотных проектов в сфере цифровых технологий

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь со 2 ноября 2026 г. объявило прием заявок на реализацию пилотных проектов в сфере цифрового развития по направлению:

«Внедрение корпоративной сервисной шины данных (ESB) на предприятиях промышленности». Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

К подаче заявок на участие в реализации пилотных проектов приглашаются белорусские IT-компании, которые имеют собственные разработки в соответствующей сфере.

Для того, чтобы принять участие в отборе, необходимо до 31 декабря 2026 г. (включительно) подать заявку по установленной форме, приложив к ней предусмотренный перечень документов.

Подробную информацию, формы документов и рекомендации по их подготовке можно найти по ссылке.