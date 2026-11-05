Microsoft открыла Windows 11 26H2 для большинства совместимых ПК

Microsoft расширила доступность Windows 11 26H2: обновление теперь можно установить на все подходящие устройства, в том числе на компьютеры, которые всё ещё работают под управлением Windows 10. Апгрейд остаётся бесплатным при соответствии «железа» системным требованиям.

Кто может обновиться

Обновиться до Windows 11 26H2 можно с предыдущих версий Windows 11 — 24H2 и 25H2. Microsoft также сохранила путь обновления для пользователей Windows 10, участвующих в программе расширенных обновлений безопасности ESU; ранее доступный переход со старых сборок Windows 10 больше не поддерживается.

Что представляет собой 26H2

Windows 11 26H2, также известная как Windows 11 2026 Update, вышла 29 сентября 2026 года для устройств на процессорах x86-64 и Arm. Это относительно компактный выпуск: он объединяет функции, ранее представленные в 24H2 и 25H2, и использует технологию обслуживания для быстрой установки.

Как получить обновление

Проверить предложение можно в разделе «Параметры» → «Центр обновления Windows» → «Проверить наличие обновлений». Если система предложит Windows 11 26H2, достаточно выбрать «Скачать и установить»; при желании можно включить получение последних обновлений сразу после их появления.

Почему это важно для Windows 10

Для владельцев Windows 10 Home, подключённых к ESU, Microsoft продолжает выпускать бесплатные обновления безопасности до октября 2027 года. При этом переход на Windows 11 для совместимых компьютеров остаётся официальным и не требует отдельной оплаты за саму операционную систему.