Компания NeodraDynamics представила четырёхметрового человекоподобного робота Neo1

Китайская NeodraDynamics показала человекоподобного робота Neo1 высотой четыре метра, созданного для тяжёлых промышленных задач в условиях, опасных для людей. Машина массой около 1,2 т сочетает гидравлические и электрические приводы; её предлагают использовать в горнодобывающей отрасли, при монтаже крупных конструкций, ликвидации аварий и обслуживании ядерных объектов.

В конструкции предусмотрено 41 подвижный сустав: 39 из них работают на миниатюрной гидравлике, а два, отвечающие за вращение предплечий, — на электроприводах. По словам разработчиков, каждый гидравлический модуль весит примерно 1 кг и способен длительно развивать усилие порядка тонны. При совместной работе обе руки робота могут поднимать до 500 кг.

Гидравлический привод перемещает поршень за счёт давления масла, что позволяет получать большое усилие при компактных размерах механизма. Производитель заявляет точность повторения операций на уровне ±0,005 мм — показатель, который выглядит крайне амбициозно для машины такого класса, но, если он хотя бы частично подтвердится, Neo1 сможет выполнять очень деликатные манипуляции.

Ключевая идея проекта — гибридная схема приводов. Гидравлика обеспечивает высокую удельную мощность и значительные усилия, тогда как электрические сервоприводы отвечают за точное управление движением. NeodraDynamics также утверждает, что гидравлические модули устойчивы к радиации, ударам, загрязнениям и высокому давлению, что делает их потенциально пригодными для работы с ядерными объектами, подводной техникой и шахтным оборудованием.

Однако Neo1 пока нельзя назвать самостоятельным промышленным роботом. Демонстрационный образец управляется дистанционно с компьютера по заранее заданной программе и питается по кабелю. В будущем компания планирует оснастить его собственной аккумуляторной системой: современных батарей едва ли хватило бы даже на один шаг такого аппарата. Первые промышленные версии, вероятно, получат колёсное шасси — это должно повысить надёжность и практичность.

Ранее свой полутонный робот показала Unitree: модель GD01 предусматривает кабину для человека и может передвигаться как на двух ногах, так и на четырёх конечностях для большей устойчивости. По оценкам, в 2025 году на Китай пришлось около 90% мировых продаж человекоподобных роботов, и китайские разработчики продолжают задавать темп в этой отрасли.