Apple установила рекорд по продажам iPhone

Apple отчиталась за четвёртый финансовый квартал — с июля по сентябрь — и зафиксировала исторический максимум в смартфонном бизнесе. Продажи iPhone выросли на 17% год к году, достигнув $57,58 млрд, несмотря на то что в осенней линейке не появилась новая базовая модель.

Главным драйвером стал сентябрьский запуск флагманской серии iPhone 18, представленной только в дорогих версиях Pro и Pro Max. Параллельно Apple подняла цены на смартфоны предыдущих поколений на $100 за модель.

В отчётный период компания также анонсировала первый складной iPhone — Duo, однако выручка от его предзаказов в эти результаты ещё не попала.

Подорожание техники Apple объясняет дефицитом компонентов и ростом цен на микросхемы памяти. Из-за нехватки деталей первый складной iPhone вышел ограниченным тиражом, а доставка части заказов сдвинулась на 2027 год.

«Стоимость памяти выросла по сравнению с кварталом, завершившимся в июне; частично это удалось компенсировать запасами и экономией на других компонентах», — рассказал генеральный директор Apple Джон Тернус в интервью CNBC.

Общая выручка Apple за квартал увеличилась на 12% и достигла $114,5 млрд. Доходы от Mac выросли на 24% до $10,79 млрд, а сервисное направление, включающее подписки и комиссии App Store, принесло $31,57 млрд. Продажи iPad при этом сократились на 10% — до $6,24 млрд.