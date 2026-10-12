Масштабный сбой в работе сервисов «Яндекса». Что известно?

Что произошло?

Масштабные сбои в работе «Яндекса» и десятков других интернет-сервисов после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября затронули как минимум шесть стран: Беларусь, Россию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Армению.

На фоне сбоев пользователи жалуются на проблемы с «Яндекс Go», «Яндекс Пэй», «Яндекс Музыкой», «Кинопоиском», «Яндекс Едой», «Яндекс Лавкой» и «Домом с Алисой».

Атаки на «Яндекс»

По информации The Insider, во владимирском дата-центре «Яндекса» размещается суперкомпьютер «Галушкин», входящий в число самых мощных в России. Два других суперкомпьютера компании, «Червоненкис» и «Ляпунов», находились в Сасове Рязанской области, который беспилотники атаковали 8 октября. Пострадало ли это оборудование, неизвестно. 9 октября беспилотники атаковали третий объект компании — дата-центр в Калуге. Несколько его модулей были полностью выведены из строя. После первых двух атак «Яндекс» договорился с VK Cloud, Selectel и К2Cloud об ускоренном переносе сервисов пострадавших клиентов. К середине 2026 года Yandex Cloud обслуживала 64 тысячи клиентов. Сколько из них затронули нынешние сбои, компания не раскрыла. Накануне, 10 октября, «Яндекс» добавил в пользовательское соглашение пункт о форс-мажорных обстоятельствах, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Среди них компания отдельно перечислила атаки беспилотников и ракет, обстрелы и взрывы.

Что говорит «Яндекс»​?

Компания опубликовала комментарий на важную тему:

- В ночь с 7 на 8 октября дата-центр Яндекса в Сасово был серьезно повреждён из-за атаки БПЛА. Его работа полностью остановлена. Сегодня утром произошла атака на ещё один наш дата-центр, в Калуге. Часть инфраструктуры вышла из строя. Ни в Сасово, ни в Калуге сотрудники не пострадали. Сейчас на месте работают экстренные службы и наши специалисты.

Дата-центры — «железное сердце» Яндекса. Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей. Миллионы пользователей проверяют пробки и строят маршруты, слушают музыку, смотрят кино, заказывают продукты и получают ответы на вопросы. Наши технологии помогают вести бизнес сотням тысяч компаний: принимать заказы, обслуживать клиентов, взаимодействовать с партнёрами.

Мы понимаем, что для наших пользователей, клиентов и партнёров каждый сбой — это нарушенные планы и невозможность сделать то, что было частью повседневной жизни или работы.

Команды Яндекса ночью и днём делают всё возможное, чтобы обеспечить работу сервисов и помочь тем, кого затронул инцидент. Сейчас это наша самая важная задача, но, к сожалению, она непростая.

Спасибо нашим сотрудникам — тем, кто находится на площадках, и тем, кто продолжает работать над восстановлением сервисов. Спасибо партнёрам за терпение и сотрудничество, а пользователям — за понимание.



Мы продолжаем оценивать состояние инфраструктуры — пока назвать сроки восстановления работы оборудования в дата-центрах очень сложно. Будем рассказывать о ситуации по мере появления информации.