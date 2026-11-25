Белорусы смогут создавать уникальный контент, генерируя музыку и редактируя изображения через ИИ. МТС предложил абонентам два новых сервиса — «Музыка AI» и «Фото AI», которые работают на любом смартфоне и без VPN, а мобильный трафик не тарифицируется.

Что умеет «Фото AI»

«Фото AI» — ИИ-помощник для работы с изображениями. Сервис позволяет редактировать фото по параметрам или текстовому запросу: в библиотеке доступно более 100 уникальных стилей — от реализма до фэнтези. Пользователи могут менять фон, одежду, прическу и макияж, создавать арты прямо со смартфона, генерировать фото с известными личностями, «оживлять» снимки, а также восстанавливать и колоризировать архивные фотографии.

Интерфейс адаптирован под мобильные устройства, а для управления результатом достаточно сформулировать идею словами. Сервис подойдет как активным пользователям нейросетей, так и тем, кто только начинает знакомство с ИИ: писать сложные запросы не потребуется.

Что может «Музыка AI»

«Музыка AI» закрывает другую творческую задачу — работу со звуком. Здесь пользователь задает стиль, настроение и ключевые слова, выбирает обложку для трека и получает готовый аудиофайл, который можно сразу же скачать на устройство. Таким образом можно сочинить поздравительную песню, собрать джингл или рекламный аудиоролик для небольшого бизнеса, записать интро для подкаста. А для тех, кто любит играть, есть отдельное направление — квесты и челленджи с генерацией треков.

Порог входа минимальный: интерфейс адаптирован под смартфон, а сам сервис рассчитан и на опытных пользователей ИИ, и на тех, кто пока не пробовал нейросети и не умеет составлять запросы.

Как подключить

Оба сервиса доступны всем абонентам МТС, в том числе на тарифных планах для бизнеса. Протестировать оба сервиса можно бесплатно в течение первых суток.

Чтобы начать пользоваться, достаточно войти в профиль на сайтах ai.photoai.by и ai.singme.by. Также для удобства можно сохранить закладку на главный экран смартфона, превратив ее в простое и удобное приложение с быстрым доступом.