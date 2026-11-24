Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки выступил с инициативой использовать перплексию (perplexity) в качестве единого показателя прогресса искусственного интеллекта. Эта метрика отражает, насколько точно модель предсказывает следующий токен на основе предыдущего контекста: чем ниже значение, тем точнее предсказание. По мнению исследователя, развитие современных нейросетей во многом определяется именно совершенствованием предсказания и сжатия больших массивов данных, и эта закономерность прослеживается на примере эволюции линейки GPT – от способности формулировать связные абзацы до пошагового рассуждения.

В опубликованной на сайте компании статье Пачоцки приводит конкретные данные: у GPT-3.5 значение логарифмической перплексии составляло около 0.99, у GPT-4 – примерно 0.91. Когда показатель опустился ниже 0.8, у моделей неожиданно проявились новые возможности в математике и кибербезопасности, причем заранее предсказать их появление на конкретном пороге было невозможно. Следующим ориентиром исследователь называет диапазон 0.68–0.7, в котором ожидает новых преобразующих изменений, и допускает, что уже в 2027 году ИИ может ускорить фундаментальные исследования в области машинного обучения.

Однако у предложенной метрики есть существенные ограничения. Разные компании используют неодинаковые наборы данных и пропорции обучающих материалов, поэтому напрямую сравнивать результаты пока сложно. Кроме того, перплексия не измеряет практические способности модели и не учитывает улучшения, полученные после предварительного обучения: например, развернутое пошаговое рассуждение может значительно повысить эффективность решения задач, не снижая исходную функцию потерь. Неизвестен и теоретический предел этой метрики для реальных данных.

В связи с этим Пачоцки предлагает разработчикам договориться не только о едином способе оценки моделей и стандартах прозрачности, но и об общих ограничениях на их развитие. В частности, компании могли бы обязаться не переходить определенные пороги перплексии и других показателей до тех пор, пока не появятся более надежные методы понимания и контроля поведения ИИ – например, системы мониторинга, способные отслеживать внутренние цепочки рассуждений моделей. По словам исследователя, нынешнее ускорение прогресса в основном объясняется долгосрочными инвестициями в исследования и вычислительные мощности, хотя последние модели уже вносят собственный вклад в разработку новых архитектур и методов обучения.