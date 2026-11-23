источники Google
Honor вывела на китайский рынок новую номерную серию смартфонов Honor 700, включающую Honor 700, Honor 700S и Honor 700 Pro. Цены начинаются с 3400 юаней, что соответствует примерно $510.
Главная особенность
У Honor 700 и 700 Pro на задней панели установлен дополнительный 1,59-дюймовый экран. Он поддерживает динамические изображения, а с помощью ИИ позволяет создавать стикеры: пользователь описывает желаемый дизайн одной фразой, и система генерирует оформление.
На вспомогательный дисплей можно добавлять изображения, эмодзи и другие элементы, а также выбирать готовые анимированные темы с виртуальными питомцами.
Селфи и здоровье
Второй экран также используется для селфи на основную 200-Мп камеру: для более качественной подсветки лица предусмотрена кольцевая мягкая подсветка. Honor позиционирует это решение как первое в отрасли.
Кроме того, в задний экран встроен датчик PPG. За примерно минуту он может оценить частоту пульса, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма (HRV), а затем сформировать оценку стресса и эмоционального состояния.
Дисплей и защита
Смартфоны получили 6,57-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Корпус имеет толщину 7,96 мм и весит 211 г; защита от воды и пыли соответствует стандартам IP68, IP69 и IP69K.
Камеры
У Honor 700 и 700 Pro основная камера построена на 200-Мп сенсоре формата 1/1,56 дюйма. В комплекте с ним работают 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп перископный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом.
Для обеих моделей предусмотрен внешний телеобъектив G200, который увеличивает зум до 15-кратного.
Железо и батарея
|Модель
|Процессор
|Honor 700
|Snapdragon 8s Gen 4
|Honor 700S
|Snapdragon 7 Gen 4
|Honor 700 Pro
|Snapdragon 8 Gen 5
Все три смартфона оснащены радиочастотным чипом C3 и аккумуляторами Qinghai Lake емкостью 9000 мА·ч. Проводная зарядка составляет 80 Вт, а Honor 700 Pro дополнительно поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.