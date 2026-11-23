Honor вывела на китайский рынок новую номерную серию смартфонов Honor 700, включающую Honor 700, Honor 700S и Honor 700 Pro. Цены начинаются с 3400 юаней, что соответствует примерно $510.

Главная особенность

У Honor 700 и 700 Pro на задней панели установлен дополнительный 1,59-дюймовый экран. Он поддерживает динамические изображения, а с помощью ИИ позволяет создавать стикеры: пользователь описывает желаемый дизайн одной фразой, и система генерирует оформление.

На вспомогательный дисплей можно добавлять изображения, эмодзи и другие элементы, а также выбирать готовые анимированные темы с виртуальными питомцами.

Селфи и здоровье

Второй экран также используется для селфи на основную 200-Мп камеру: для более качественной подсветки лица предусмотрена кольцевая мягкая подсветка. Honor позиционирует это решение как первое в отрасли.

Кроме того, в задний экран встроен датчик PPG. За примерно минуту он может оценить частоту пульса, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма (HRV), а затем сформировать оценку стресса и эмоционального состояния.

Дисплей и защита

Смартфоны получили 6,57-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Корпус имеет толщину 7,96 мм и весит 211 г; защита от воды и пыли соответствует стандартам IP68, IP69 и IP69K.

Камеры

У Honor 700 и 700 Pro основная камера построена на 200-Мп сенсоре формата 1/1,56 дюйма. В комплекте с ним работают 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп перископный телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом.

Для обеих моделей предусмотрен внешний телеобъектив G200, который увеличивает зум до 15-кратного.

Железо и батарея

Модель Процессор Honor 700 Snapdragon 8s Gen 4 Honor 700S Snapdragon 7 Gen 4 Honor 700 Pro Snapdragon 8 Gen 5

Все три смартфона оснащены радиочастотным чипом C3 и аккумуляторами Qinghai Lake емкостью 9000 мА·ч. Проводная зарядка составляет 80 Вт, а Honor 700 Pro дополнительно поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.