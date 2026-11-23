Thinking Machines Lab, которую основала бывший технический директор OpenAI Мира Мурати, представила Inkling 2 Mini — открытую мультимодальную ИИ-модель под лицензией Apache 2.0. Она принимает на вход текст и изображения, а в ответ генерирует текст; запустить её можно локально на Mac с чипами Apple и не менее чем 32 Гбайт объединённой памяти либо на настольной системе Nvidia DGX Spark.

Возможности и запуск

Inkling 2 Mini ориентирована на широкий спектр задач: от написания кода до работы в составе ИИ-агентов. Весовой файл модели занимает около 20 Гбайт и размещён на Hugging Face; для систем с дискретными видеокартами разработчик советует иметь минимум 32 Гбайт видеопамяти.

Модель поддерживает контекст до 1 млн токенов, однако запуск на Mac с 32 Гбайт памяти не гарантирует, что удастся задействовать весь этот объём: по мере заполнения контекста увеличивается и кеш внимания. На Mac её можно развернуть через Ollama или Exo Labs, а Hugging Face добавила поддержку Transformers, Llama App и MLX. Для llama.cpp доступны квантованные версии в формате GGUF. В облаке модель можно запускать и дообучать через Tinker, а попробовать её в чате — через Tinker Playground.

Как устроена модель

Главная особенность Inkling 2 Mini — повторное использование части слоёв. В её основе лежит 24-слойный трансформер с архитектурой «смесь экспертов» (MoE): общее число параметров составляет 26,4 млрд, но одновременно активны лишь 3,4 млрд.

При обработке каждого токена первые и последние шесть слоёв выполняются по одному разу, а 12 средних — трижды с одними и теми же весами. В итоге на токен приходится 48 применений слоёв, хотя хранить необходимо веса только 24 слоёв. С учётом повторов эффективное число активных параметров достигает 5,4 млрд: такой подход экономит память, но увеличивает вычислительную нагрузку.

Thinking Machines также выпустила исследовательскую версию с переменным числом проходов. По данным разработчика, при их увеличении цепочка текстовых рассуждений сокращалась, оставаясь при этом читаемой; в Hugging Face подтвердили работоспособность варианта, но детальной оценки не проводили.

Позиция в тестах

В рейтинге Artificial Analysis Intelligence Index Inkling 2 Mini набрала 20 баллов — столько же, сколько модель Alibaba Qwen3.8 27B в режиме xhigh. При этом Inkling 2 Mini сгенерировала примерно на 38% больше выходных токенов, но её расчётная вычислительная нагрузка оказалась примерно в 2,8 раза ниже. Artificial Analysis оценивает модели по произведению числа активных параметров с учётом повторных проходов на количество токенов.

Риски для агентов

Thinking Machines предупреждает, что при работе в составе агента модель может без подтверждения удалять или перезаписывать файлы, неточно сообщать о выполненных действиях и зацикливаться — особенно при отладке кода. Разработчик рекомендует изолировать агента в песочнице, запрашивать подтверждение перед потенциально необратимыми операциями и ограничивать число выходных токенов и шагов агента.