Внедрение новых цифровых технологий в работу судебной системы Беларуси обсуждалось на совещании главы государства Александра Лукашенко с судейским корпусом, сообщает БЕЛТА.

Председатель Конституционного Суда Беларуси Сергей Сивец в своем докладе рассказал, что в числе организационных мер по совершенствованию деятельности КС он видит прежде всего активное внедрение новых цифровых технологий, отвечающих современным требованиям. "В настоящее время совместно с Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси ведется работа по подготовке проекта технического задания на разработку программно-технического комплекса "Цифровой помощник судьи", - сказал председатель Конституционного Суда.

По его словам, внедрение технологии ИИ позволит автоматизировать типовые рабочие задачи, обеспечить единство судебной практики, выработку научно обоснованных правовых позиций за счет обработки и анализа больших массивов правовых данных.

Сергей Сивец также считает перспективным разработку правовых механизмов и технических возможностей для участия сторон и иных лиц в судебных заседаниях с использованием систем видео-конференц-связи, аудио- и видеопротоколирования.