OpenAI выпустила две новые ИИ-модели — GPT-6.2 Astra и GPT-6.2 Sol. Первая ориентирована на сложные профессиональные задачи, вторая — на повседневную работу; обе стали точнее и эффективнее.

Что изменилось

GPT-6.2 Astra заметно лучше справляется с подготовкой документов, анализом данных и научными исследованиями. В тесте Agents’ Last Exam, который оценивает многоэтапные профессиональные сценарии, модель превзошла GPT-6 Astra на 5,2 пункта, затратив менее трети средств на выполнение задач. По сравнению с Claude Fable 5.2 она показала результат на 5,5 пункта выше при стоимости около 5% от цены конкурента.

В бенчмарке Terminal-Bench-Science 0.1 GPT-6.2 Astra набрала на 9 процентных пунктов больше, чем предшественница, при затратах менее одной трети. Модель также стала лидером научного индекса Vals, где ИИ должен интерпретировать реальные биологические данные и проводить эксперименты для понимания работы смоделированной системы.

Профессиональные материалы

OpenAI заявляет, что новая Astra лучше создаёт презентации, финансовые таблицы, юридические документы и аналитические отчёты. Тексты стали более конкретными и понятными, с меньшим количеством общих формулировок и «воды».

Во внутреннем тесте GDPval v2 модель улучшила результат на 6,2 пункта относительно GPT-6 Astra, сократив расход выходных токенов на 22%. Создаваемые ею слайды, таблицы и документы меньше напоминают текст, сгенерированный ИИ, и точнее следуют предоставленным шаблонам и отраслевым стандартам.

Кроме того, Astra пишет более чистый код и создаёт интерфейсы, которые выглядят и работают лучше — особенно в веб-разработке, играх и 3D-дизайне.

3D и инженерные задачи

Особенно заметен прогресс GPT-6.2 Astra в 3D-моделировании. В качестве примера OpenAI показала визуализацию динамики шасси автомобиля на горной дороге: модель создала 3D-сцену, написала Python-решатель для расчёта взаимодействия шин и подвески, а затем анимировала результат в Blender.

Такой подход позволяет инженерам быстрее проверять конструкции, оценивать, как меняется распределение нагрузок, и тестировать изменения до изготовления прототипа. Также OpenAI продемонстрировала создание радиоуправляемой машинки: модель подготовила развёртки, чертежи и список компонентов для самостоятельной сборки.

В тесте AA-3D GPT-6.2 Astra получила 1318 баллов Elo, опередив Claude Fable 5.2 с результатом 1271 и GPT-6.2 Sol с 1259.

GPT-6.2 Sol

GPT-6.2 Sol позиционируется как основная модель для повседневных задач. По сравнению с GPT-6.1 Sol она стала умнее и эффективнее, а также позволяет выполнить больше задач в рамках того же тарифного плана.

Модель поддерживает многоэтапные агентские сценарии, пишет естественно и понятно, а взаимодействие с ней выглядит более интуитивным. В OpenAI отмечают, что сотрудники компании используют Sol как модель по умолчанию для технических и нетехнических задач.

В бенчмарке Cognition FrontierCode 2.0 GPT-6.2 Sol отстала от Astra менее чем на 0,5 пункта, но стоила примерно в пять раз меньше при максимальных настройках обеих моделей. В тесте LifeVal, посвящённом сложным бытовым задачам, Sol превзошла GPT-6 Astra примерно в семь раз по соотношению результата и стоимости.

Безопасность

Обе модели получили оценку «критический» по кибербезопасности и «высокий» по биологическим и химическим возможностям в рамках Preparedness Framework OpenAI. Компания усилила ограничения на потенциально опасные запросы и расширила мониторинг действий моделей.

GPT-6.2 Astra стала первой публично доступной моделью OpenAI, достигшей уровня «высокий» по критерию AI Self-improvement. Этот показатель оценивает способность модели ускорять исследования и разработку новых ИИ-систем, поэтому OpenAI добавила дополнительные механизмы контроля и надзора.

Доступность и цены

GPT-6.2 Astra и Sol доступны пользователям ChatGPT Plus, Pro, Enterprise и Edu через ChatGPT Work и Codex, а разработчикам — через API.

Модель Входные токены Кэшированные входные токены Выходные токены GPT-6.2 Astra $8 за 1 млн $0,40 за 1 млн $40 за 1 млн GPT-6.2 Sol $2 за 1 млн $0,10 за 1 млн $10 за 1 млн

Стоимость Astra снизилась: входные и выходные токены подешевели на 20%, а кэшированный ввод — на 60%. Для Sol сохранились тарифы предыдущей версии.