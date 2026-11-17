Anthropic закроет отдельный сервис Claude Design 14 декабря 2026 года. Компания разослала пользователям уведомления и опубликовала инструкцию по переносу проектов в основную версию Claude.

Claude Design — инструмент Anthropic Labs для создания макетов, прототипов, презентаций и других визуальных материалов в диалоге с нейросетью. Его запустили 17 апреля 2026 года в формате исследовательской предварительной версии для подписчиков Pro, Max, Team и Enterprise. Сервис работал на отдельном сайте claude.ai/design.

В сентябре дизайн-функции Claude Design встроили в обычный Claude, включая Claude Code. Теперь новые макеты, дизайн-системы и презентации создаются в любом чате в виде артефактов — интерактивных документов, которые открываются рядом с перепиской. Старые проекты из Claude Design несовместимы с артефактами, поэтому при переносе Claude адаптирует их под новый формат.

Автоматического переноса не предусмотрено: пользователю нужно самостоятельно запустить его на странице Artifacts в Claude. Перенос проектов постепенно открывают платным тарифам; дизайн-системы можно перенести уже сейчас. Если проект не удаётся перенести, Anthropic рекомендует скачать его в виде ZIP-архива до 14 декабря. Отменить перенос после его запуска нельзя.

После 14 декабря старый сайт перейдёт в режим только для чтения, а создать там новые проекты будет невозможно. Проекты, которые останутся на сайте, удалят спустя некоторое время после закрытия в соответствии с правилами хранения данных. Точную дату удаления компания не называет.

Чаты и комментарии к проектам не переносятся и не попадают в архив. На бесплатном тарифе дизайн-системы пока можно только скачать, но не перенести. Кроме того, 14 декабря перестанут работать инструменты для разработчиков, связанные с отдельным сайтом: MCP-сервер Claude Design, а также команды /design-login и /design-sync. Команда /design в Claude Code продолжит работать.