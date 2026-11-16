Компания Alibaba представила Qwen4-Max — свою самую масштабную на сегодняшний день модель ИИ. Она насчитывает 2,4 триллиона параметров и поддерживает контекстное окно объемом до одного миллиона токенов.

По словам команды Qwen, модель задумана как «сотрудник-ИИ», способный непрерывно работать над проектами: создавать 3D-модели, разрабатывать игры, проводить юридические проверки и решать другие сложные задачи. При этом в независимых рейтингах Qwen4-Max пока уступает ведущим американским моделям и китайской модели компании Moonshot.

Qwen4-Max построена по архитектуре «смесь экспертов» (Mixture-of-Experts, MoE). Из 2,4 триллиона параметров на обработку каждого токена задействуется лишь 71 миллиард, а еще 328 миллиардов параметров отведены под новый механизм N-граммных эмбеддингов.

Модель работает с текстом и изображениями, а также обладает развитыми возможностями логического рассуждения. Alibaba заявляет, что при выполнении аналогичных задач Qwen4-Max расходует заметно меньше токенов, чем предшественница Qwen3.8-Max. По внутреннему бенчмарку Work360, стоимость выполнения одной задачи снизилась с 4,43 доллара до 1,67 доллара.

В компании приводят и примеры практического применения. У двух поставщиков автомобильных комплектующих использование модели сократило время программирования обработки детали примерно с 475 до 24 минут. В рамках комплексной проверки перед выходом компании на биржу Qwen4-Max проанализировала 198 рабочих документов и подготовила отчет объемом 86 страниц.

Кроме того, за 48 часов автономной работы модель разработала новый состав охлаждающей жидкости для центров обработки данных, который затем был синтезирован в автоматизированной лаборатории. Qwen4-Max доступна через API на платформе QwenCloud, а также в приложениях Alibaba — QwenWork, Qoder и QwenStudio.

Запустить Qwen4-Max на собственных серверах не получится: модель является проприетарной, а ее веса недоступны для скачивания. Alibaba продолжает прежнюю стратегию: начиная с Qwen2.5-Max, старшие модели серии Max предлагаются только через облачный сервис компании.

При этом, по данным команды Qwen, более компактные модели семейства Qwen4 будут выпущены с открытым исходным кодом. Они используют ту же архитектуру и обучаются с применением аналогичных методов.

Открытые модели помогли Alibaba сформировать крупное сообщество разработчиков. Недавние решения компании также подтолкнули Tencent к развитию в том же направлении. Значимость китайских открытых моделей подчеркивал и Дженсен Хуанг: по его словам, 80% американских стартапов используют китайские модели с открытыми весами. Самой мощной открытой моделью за пределами Китая сейчас считается Inkling 2 от Thinking Machines, компании, основанной Мирой Мурати.

Независимые тесты дают более сдержанную оценку возможностей Qwen4-Max. В рейтинге Intelligence Index от Artificial Analysis модель набрала 43 балла и заняла лишь девятое место среди десяти напрямую сравниваемых ведущих моделей.

В общем рейтинге интеллектуальных способностей в своей категории Qwen4-Max оказалась на 38-м месте из 81. Это немного выше медианного показателя в 41 балл. Лучшим китайским разработчиком в рейтинге остается Moonshot с моделью Kimi K3.1 Pro.

Даже Alibaba признает, что Qwen4-Max не лидирует во всех направлениях. Модель показывает сильные результаты в юридических задачах в режиме агента и при работе с объемными заданиями, однако в агентном программировании впереди находятся Anthropic, OpenAI и Moonshot.

Главное преимущество Qwen4-Max — цена. По данным Artificial Analysis, обработка миллиона входных токенов стоит 1,50 доллара, а генерация миллиона выходных токенов — 4,50 доллара. На кэшированные входные данные предоставляется скидка 95%.